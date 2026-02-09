Токаев проведет расширенное заседание правительства
здание правительства РК
CentralAsia (KZ) - Во вторник под председательством президента пройдет расширенное заседание правительства Казахстана, сообщила Акорда в воскресенье.
На заседании подведут итоги социально-экономического развития Казахстана за прошлый год обозначатосновные задачи правительства.
В подобных заседаниях, помимо членов кабмина, участвуют также акимы регионов и другие чиновники.
