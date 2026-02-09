Глава МИД Таджикистана рассказал о ходе расследования убийства таджикского мальчика в подмосковной школе

Сироджиддин Мухриддин

CentralAsia (TJ) - Россия предоставила властям Таджикистана официальную информацию о ходе расследования дела Кобилджона Алиева — 10-летнего таджикского мальчика, убитого в декабре 2025 года в России, и заверила таджикскую сторону, что этот вопрос «находится под особым контролем», заявил на пресс-конференции 6 февраля с министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, передает «Азия плюс».

«По информации Министерства внутренних дел России, Следственным комитетом РФ в Москве возбуждено уголовное дело, преступник задержан и ему предъявлено обвинение в совершении убийства и покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах. Впоследствии суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу», — отметил министр.

По его словам, российская сторона также заявила, что «о дальнейших результатах расследования будет сообщено дополнительно».

Сироджиддин Мухриддин назвал трагедию, произошедшую с десятилетним таджикским ребёнком, «болью всего народа».

«С первого дня этот вопрос находится под особым контролем президента страны, Министерство иностранных дел также взяло его под свой контроль», — добавил он.

При этом глава внешнеполитического ведомства не сообщил, имеют ли родители Кобилджона адвоката, а также неизвестно, когда начнётся судебное разбирательство.

Говоря о защите детей мигрантов и других граждан Таджикистана в России, министр отметил, что ведомство постоянно поддерживает связь с российской стороной и между структурами Таджикистана и России «ведётся большая работа».

По его словам, каждый инцидент, происходящий с гражданами Таджикистана в России, берётся под контроль, а все дипломатические структуры МИД и представители других министерств и ведомств страны в России «принимают необходимые меры для защиты прав каждого гражданина Таджикистана».

«Однако вы знаете, что Россия — очень большая страна, и в каждом районе и селе есть граждане Таджикистана. Оказать своевременную помощь всем из них нашим представительствам бывает непросто. Тем не менее, несмотря на это, с российской стороной существует взаимопонимание», — отметил он.

По словам главы МИД, несмотря на то, что иногда происходят неприятные инциденты, «на правительственном уровне сохраняется взаимопонимание, и сотрудничество будет продолжено».

Кобилджон Алиев был убит 16 декабря в школе в Московской области 15-летним подростком — гражданином России — с применением ножа. В МИД Таджикистана заявили, что нападение произошло на почве национальной ненависти.

Тело таджикского мальчика 18 декабря 2025 года было доставлено в Таджикистан и похоронено на его родине — в районе Шахринав.

