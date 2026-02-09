Покушение на замглавы ГРУ в Москве: ФСБ заявила, что подозреваемые признали вину. По версии спецслужбы, заказчиком выступила СБУ

ФСБ показала лица участников покушения на генерала Владимира Алексеева

CentralAsia (CA) - Задержанные по делу о покушении в Москве на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба и Виктор Васин дали признательные показания, объявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По версии российской спецслужбы, они действовали по заказу СБУ, а в вербовке непосредственного исполнителя преступления — Любомира Корбы, участвовали спецслужбы Польши, задействовавшие его сына — гражданина Польши Корбу Любоша, 1998 года рождения, проживающего в Котовице.

Любомир Корба был завербован в августе 2025 года, прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве и переброшен в Россию «по маршруту: Киев — Кишинев — Тбилиси — Москва», заявили в ФСБ.

За убийство генерала Алексеева, говорится в заявлении ЦОС ФСБ, спецслужбы Украины пообещали 30 тысяч долларов.

В Москве, по версии ФСБ, Корба вел слежку за высокопоставленными военными. В признательных показаниях, заявила ФСБ, Корба сообщил, что в декабре 2025 года получил указание убить Алексеева. Из схрона в Московской области он забрал пистолет ПМ с глушителем и боеприпасами, а также электронный ключ для входа в подъезд, где жил Алексеев, который предоставила Зинаида Серебрицкая. Он жила в одном доме с генералом и, как ранее объявила ФСБ, «выехала в Украину».

Соучастник покушения на генерала Алексеева Виктор Васин, заявили в ФСБ, арендовал квартиру, где жил Корба, когда готовил покушение, а также обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте. Васин, объявила российская спецслужба, «является сторонником международного «Фонда борьбы с коррупцией», принимал участие в протестных акциях в Москве, регистрировался на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального», а также размещал в социальных сетях публикации против поправок в Конституцию РФ и в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя «Левого фронта» Сергея Удальцова».

Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля. В генерала несколько раз выстрелили в подъезде его дома на Волоколамском шоссе в Москве. Алексеева госпитализировали в тяжелом состоянии. 7 февраля сообщалось, что генерал пришел в сознание после операции. Российская сторона обвинила в покушении на замглавы ГРУ Украину. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг эти обвинения.