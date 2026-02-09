Эмомали Рахмон осудил террористическую атаку на мечеть в Пакистане

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал террористическим актом и осудил террористическую атаку смертника на шиитскую мечеть в городе Исламабад в Пакистане 6 февраля, в результате которой погибли десятки людей.

В связи с этим инцидентом 7 февраля он направил письма с выражением соболезнований Президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Прошу Всевышнего даровать погибшим милость и прощение, а всем пострадавшим — скорейшее и полное выздоровление. Таджикистан решительно осуждает этот жестокий террористический акт и, как всегда, любые проявления терроризма, неизменно подчёркивая необходимость бескомпромиссной борьбы с ним», — говорится в телеграмме президента Таджикистана.

Террористическая атака смертника на шиитскую мечеть в Исламабаде произошла 6 февраля. По последним данным, в результате нападения погибли 31 человек, ещё 169 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

По сообщениям СМИ, террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство у входа в мечеть после пятничной молитвы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения