Неделя в Узбекистане будет дождливой

CentralAsia (UZ) - Эта рабочая неделя по Узбекистану будет влажной. По большей части территории страны временами пройдут дожди, по северу осадки (дождь, снег), сообщает Узгидромет.

Дневная температура воздуха будет в пределах +12…+17 градусов, в середине недели с понижением до +8…+11.

Относительно тёплыми будут и ночи — в пределах +7…+10, в середине недели с понижением до +3…+6.

По северу температура ночью будет колебаться от −2…+3 до −5…−10, днём — от +3…+8 до 0…−5.

Ветер 7−12 м/с, с усилением до 13−18 м/с, 9−10 февраля в отдельных районах возможны порывы до 20−25 м/с.

Местами возможен туман.

В горных районах осадки (дождь, снег), временами сильные. Лавиноопасно.

В Ташкенте к вечеру понедельника ожидается дождь, температура днём составит +14…+16.

10−13 февраля временами дождь. В дневные часы преобладающая температура воздуха составит +11…+16, 11 февраля с понижением до +8…+10. Ночью температура будет колебаться от +8…+10 до +3…+5.

Ветер 3−8 м/с, временами с усилением до 9−14 м/с.