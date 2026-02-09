экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сару Назарбаеву выписали из больницы в Алматы

CentralAsia (KZ) -  Сару Назарбаеву, супругу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в январе выписали из Национального госпиталя медицинского центра управления делами президента в Алматы, известного как Совминка. Об этом сообщила администрация учреждения, передает informburo.kz.

Как сообщал пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай, Сару Назарбаеву госпитализировали в Совминку в апреле 2025 года. В то время в неофициальных источниках и СМИ распространялись различные предположения и противоречивые сведения о состоянии здоровья и местонахождении супруги первого президента. Пресс-служба клиники не раскрывала диагноз и состояние Назарбаевой, ссылаясь на врачебную тайну.

«Пациентка проходила лечение в госпитале и в январе выписана на амбулаторное лечение. Иная информация, включая сведения о состоянии здоровья, диагнозе, методах и результатах лечения, в соответствии со статьёй 273 Кодекса о здоровье народа, относится к врачебной тайне и разглашению не подлежит», – говорится в ответе на запрос редакции.

Таким образом, 84-летняя супруга первого главы государства провела в клинике 10 месяцев.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com