Сару Назарбаеву выписали из больницы в Алматы

CentralAsia (KZ) - Сару Назарбаеву, супругу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в январе выписали из Национального госпиталя медицинского центра управления делами президента в Алматы, известного как Совминка. Об этом сообщила администрация учреждения, передает informburo.kz.

Как сообщал пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай, Сару Назарбаеву госпитализировали в Совминку в апреле 2025 года. В то время в неофициальных источниках и СМИ распространялись различные предположения и противоречивые сведения о состоянии здоровья и местонахождении супруги первого президента. Пресс-служба клиники не раскрывала диагноз и состояние Назарбаевой, ссылаясь на врачебную тайну.

«Пациентка проходила лечение в госпитале и в январе выписана на амбулаторное лечение. Иная информация, включая сведения о состоянии здоровья, диагнозе, методах и результатах лечения, в соответствии со статьёй 273 Кодекса о здоровье народа, относится к врачебной тайне и разглашению не подлежит», – говорится в ответе на запрос редакции.

Таким образом, 84-летняя супруга первого главы государства провела в клинике 10 месяцев.

