Осадки сохранятся на большей части Казахстана в начале недели

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана с прохождением западного циклона и атмосферных фронтальных разделов 10-12 февраля ожидаются осадки, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 10-11 февраля на севере, северо-западе, юге, юго-востоке и в центре страны, 11 февраля на востоке ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Также по республике прогнозируются гололед, метель, порывистый ветер.

К 12 февраля под влиянием отрога западного антициклона ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха: на севере, северо-западе, в центре ночью до -22-30, днем до -15-20 градусов, на востоке ночью до -13-23, днем до -12-20 градусов, на юге ночью до -10-20, днем до -5+5 градусов.

