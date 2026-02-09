Два таджикистанца и россиянин получили по два пожизненных за нападение на церковь в Стамбуле в 2024 году

CentralAsia (TJ) - Два гражданина Таджикистана и один россиянин получили по два пожизненных срока и еще по 143 года заключения по делу о теракте в итальянской церкви Санта-Мария в стамбульском районе Сарыер. Об этом сообщает Т24.сom.

Теракт произошел 28 января 2024 года. Двое мужчин в масках вошли в церковь, сделали несколько выстрелов по прихожанам и ушли. В результате погиб 52-летний гражданин Турции Тунчер Джихан. По словам священника, если бы пистолет одного из террористов не заклинило, жертв было бы больше.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». В ходе расследования были задержаны свыше 60 человек.

Установлено, что нападение совершили гражданин Таджикистана Амиржон Холиков и гражданин России Давид Тандуев. Они действовали по приказу Адама Хамирзаева, кодовое имя «Адам Абу-Даррар Аль-Шишани», тоже гражданина Таджикистана.

Все трое приговорены к пожизненным срокам по каждой из двух статей Уголовного кодекса Турции — «Попытка насильственного свержения конституционного строя Турции» и «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». Еще по 143 года они получили за «попытку умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах».

Фактически на пожизненные сроки осуждены еще пять граждан Таджикистана, являвшихся фигурантами данного дела. Шамсулло Раджабов, Алишер Рахимов, Фаррух Солиев, Абдулазиз Абдуллаев и Расул Ахмаджанов получили:

▪️ по 15 лет лишения свободы за «попытку насильственного свержения конституционного строя Турции»,

▪️ по 15 лет за «пособничество и подстрекательство к убийству при отягчающих обстоятельствах»,

▪️ по 71 году и 6 месяцам за «пособничество и подстрекательство к покушению на убийство при отягчающих обстоятельствах».

Каждый из них осужден, в общей сложности, на 101 год и 6 месяцев заключения.

Еще двух фигурантов — Исминали Мирзожонова и Эдельхана Инажаева — суд приговорил к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы за «членство в вооруженной террористической организации». Все осужденные являются членами ИГ.

31 подсудимый был оправдан.

