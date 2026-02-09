Лавров заявил об отказе США от «принципов Анкориджа» в переговорах по Украине

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США отказались от тех предложений по урегулированию украинского кризиса, которые были сделаны на саммите в Анкоридже 15 августа 2025 года. По словам министра, Москва приняла те предложения, и, «если подходить по-мужски», проблема должна быть решена.

«В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов… Помимо того, что они вроде бы предложили насчет Украины и мы были готовы. Теперь они не готовы»,— сказал Лавров в интервью международной сети TV BRICS.

Глава МИД РФ заверил, что российская сторона была готова перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству с США. На практике же просто России вводят новые санкции и задерживают ее танкеры в открытом море. Сергей Лавров назвал это нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

«Индии и другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые, доступные российские энергоносители, Европе давно уже запретили — и заставляют покупать втридорога американский сжиженный природный газ... На экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования»,— уверен министр.

Первый раунд консультаций по безопасности с участием России, США и Украины прошел 23–24 января, второй — 4–5 февраля в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял глава ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а делегацию Украины — секретарь СНБО Рустем Умеров. По информации ТАСС, согласование мирного соглашения по Украине потребует минимум 1,5 месяца.