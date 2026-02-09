В Узбекистане «нулевые» классы для подготовки к школе станут обязательными

// Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 2027/28 учебного года «нулевые» классы, где детей дошкольного возраста готовят к обучению в общеобразовательных учреждениях, станут обязательными. Такая норма закреплена в указе президента республики Шавката Мирзиёева от 5 февраля, сообщает Министерство юстиции в своем Telegram-канале.

Согласно документу, образовательная программа групп годичной подготовки к школе вводится в качестве первоначального звена обязательного общего среднего образования.

При этом набирать детей в «нулевые» классы разрешается и частным компаниям, оказывающим услуги в сфере образования.

Также отмечается, что занятия в подготовительных к школе группах смогут проводить не только дипломированные педагоги, но и студенты выпускных курсов профильных вузов.

Детям, окончившим «нулевой» класс, выдадут соответствующий электронный сертификат государственного образца. Кроме того, сведения о прохождении годичной подготовки к школе отразятся в аттестате об общем среднем образовании.

Министерству дошкольного и школьного образования республики поручено пересмотреть программу обучения в «нулевых» классах с учетом того, что данное звено в системе станет обязательным.

Президентским указом предусмотрено внедрение в системе дошкольного образования игровой формы обучения, которая основана на развитии детей посредством позитивных взаимоотношений. При создании программы специалисты учтут международный опыт.

В 2026-2028 годах в Каракалпакстане, областных центрах страны и Ташкенте откроют по одной дошкольной образовательной организации «Янги авлод» («Новое поколение»). Здесь же появятся Инновационные центры развития детей.

В данных центрах в соответствии с возрастом и этапами развития детей организуют тематические игровые площадки по направлениям творчества и искусства, науки и математики, физической активности и приключений, языка и воображения, а также робототехники и начальной алгоритмики. Посредством симуляционных ситуаций будет осуществлен образовательно-воспитательный процесс в таких направлениях, как пробуждение у воспитанников интереса к профессиям и формирование экологической культуры.