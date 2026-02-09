Глава МИД Таджикистана рассказал о текущих отношениях с Афганистаном

CentralAsia (TJ) - Таджикистан выстраивает отношения с Афганистаном, исходя из защиты собственных национальных интересов, заявил министр иностранных дел страны Сироджиддин Мухриддин на 6 февраля пресс-конференции в Душанбе, передает «Азис плюс».

«Мы считаем, что каждое суверенное государство имеет право проводить свою политику в соответствии со своими национальными интересами. В этом контексте следует отметить, что многие страны, включая государства, граничащие с Афганистаном, также выстраивают сотрудничество с этим соседним государством, опираясь на свои национальные интересы», — заявил он.

По его словам, Душанбе восстановил работу приграничных рынков и продолжает поставки электроэнергии в соседнюю страну.

Глава МИД отметил, что двусторонний товарооборот между Таджикистаном и Афганистаном демонстрирует рост и по итогам прошлого года превысил 110 млн долларов.

Министр также заявил, что Таджикистан приветствует международное сотрудничество, направленное на решение социально-экономических проблем региона, и призывает мировое сообщество не оставлять Афганистан в условиях сложной гуманитарной ситуации.

«Наша позиция по Афганистану остается неизменной. Мы хотим видеть Афганистан безопасной, стабильной, мирной и процветающей страной», — подытожил он.

В 2024–2025 годах Душанбе направил в Афганистан более 6 тыс. тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения.

Комментируя рост вооружённых нападений за последние два месяца на границе с Афганистаном, заявил, что правоохранительные органы двух стран совместно работают над предотвращением инцидентов на государственной границе.

По его словам, афганская сторона заявила, что «примет необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев на границе и проведет всестороннее расследование этих инцидентов».

«Вопросы обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе по-прежнему остаются крайне важными. С этой целью, разумеется, между соответствующими структурами Таджикистана и Афганистана налажены рабочие контакты», — подчеркнул министр.

По его словам, стороны осуждают деятельность преступных и террористических группировок в приграничной зоне.

Недавно Пограничные войска ГКНБ Таджикистана сообщили о предотвращении незаконного пересечения границы «пятью афганскими контрабандистами», которые незаконно проникли на территорию Таджикистана. В результате «вооружённого сопротивления» с их стороны трое контрабандистов были убиты, еще двое скрылись на территории Афганистана.

Ранее, в результате двух других нападений 26 и 30 ноября 2025 года с территории Афганистана на приграничные районы Таджикистана, были убиты пять граждан Китая и еще пять человек получили ранения.

Таджикистан решительно осудил эти нападения и потребовал от «Талибана» задержать виновных. Министерство иностранных дел правительства «Талибана» заявило, что атаки были совершены группами, целью которых является «создание нестабильности и недоверия между странами региона».

По информации Зафара Самада, директора Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана, в прошлом году на таджикско-афганской границе между таджикскими силовыми структурами и афганскими контрабандистами произошло 17 вооружённых столкновений (в 2024 году — 6), в результате которых погибли 10 граждан Афганистана (в 2024 году — 3) и 2 таджикских пограничника (сотрудники ГКНБ).

Также в прошлом году 9 граждан Афганистана были задержаны таджикскими властями за попытку ввоза наркотиков на территорию Таджикистана.

По его словам, в 2025 году таджикские органы на границе Таджикистана и Афганистана изъяли 2 тонны 742 килограмма наркотических веществ (в 2024 году — 1 тонна 824 кг). Из этого объёма 2 тонны 566 килограммов были изъяты на участке границы Афганистана с Хатлонской областью и 186 кг — на границе с ГБАО.

