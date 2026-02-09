экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане ввели штрафы за нарушения безопасности в метро и поездах

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане установили административную ответственность для должностных лиц и работников транспортной сферы за несоблюдение требований безопасности на железной дороге и в метрополитене, а также за нарушения в работе пассажирского автотранспорта. 

За нарушение правил безопасности движения и перевозок ответственным сотрудникам теперь грозит штраф в размере 10 БРВ (4,2 миллиона сумов). Такое же наказание предусмотрено за умышленное сокрытие информации о происшествиях и аварийных ситуациях на железнодорожных путях и в метро. 

Изменения коснулись и автомобильных перевозок. За несоблюдение утвержденных графиков движения, самовольное изменение маршрутов или необоснованное повышение стоимости проезда установлен штраф в размере 3 БРВ (1,2 миллиона сумов). 

Новые нормы направлены на повышение дисциплины в транспортной сфере и усиление контроля за безопасностью пассажирских перевозок.

