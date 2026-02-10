США предоставят Монголии грант на поддержку прямых рейсов между двумя странами

слева: Томас Харди и Ганболд Гочоо

CentralAsia (MNG) -

Как сообщает MiddleAsianNews, в связи с запуском прямых рейсов между Монголией и Соединенными Штатами было подписано грантовое соглашение для Монголии. 5 февраля 2026 года состоялась церемония подписания соглашения о предоставлении гранта Монголии со стороны Агентства США по торговле и развитию (USTDA) в рамках подготовки к этапу технической помощи при запуске прямых рейсов между Монголией и Соединенными Штатами.

Соглашение было подписано заместителем министра дорог и транспорта Ганболдом Гочоо, представляющим правительство Монголии, и Томасом Харди, исполняющим обязанности администратора Агентства США по торговле и развитию (USTDA), представляющим правительство Соединенных Штатов. На церемонии присутствовали министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и посол Батбаяр Өлзийдэлгэр.

В соответствии с соглашением будет реализован проект технической помощи в области стандартов безопасности полетов на общую сумму $2,6 млн, из которых Агентство США по торговле и развитию (USTDA) софинансирует $2,2 млн, а группа компаний The Wicks Group Consulting — $390 000 долларов.

В ходе церемонии подписания министр иностранных дел Монголии Батцэцэг отметила, что это соглашение, помимо углубления отношений в авиационном секторе двух стран, имеет стратегическое значение для укрепления политико-экономического сотрудничества между Монголией и Соединенными Штатами, а также для развития торговли, туризма и связей между людьми. Она подчеркнула, что сотрудничество с Соединенными Штатами в секторе гражданской авиации является реальным выражением стратегического партнерства «третьего соседа» между Монголией и США.

