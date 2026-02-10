В Монголии успешно функционирует ферма по производству верблюжьего молока. Фото

Первая в Монголии ферма по производству верблюжьего молока стремится представить миру свою продукцию и молочные продукты из верблюжьего молока. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Ферма была открыта пять лет назад группой компаний Solid Partners. На ней содержится 225 верблюдов, 160 из которых — самки. Доят 70 верблюдов, производящих 140-150 литров молока в день.

Одна верблюдица дает 2.5 литра молока, что вдвое больше, чем пасущийся верблюд. По словам управляющих фермой, летом они дают до четырех литров молока. Использование специализированного доильного аппарата повысило производительность за счет увеличения надоев и экономии времени.

Компания Solid Partners Group обеспечивает работой 15 человек.

Она производит восемь видов продукции, включая йогурт, напитки из верблюжьего молока и сухое молоко, и поставляет их на внутренний рынок. В будущем компания планирует экспортировать свою продукцию за рубеж.

Директор компании Цэнд-Аюуш Баянмөнх заявил, что по всей стране необходимо доить 60 000 верблюдов, а четыре тысячи литров молока будут использованы для производства продукции, чтобы полностью удовлетворить внутренний спрос. Однако, прежде чем это произойдет, крайне важно продвигать продукцию на внутреннем рынке и создать для нее рынок.

Завод по производству верблюжьего молока этой фермы расположен в сомоне Даланзадгад, аймак Өмнөговь, а основная ферма находится в сомоне Ханхонгор, аймак Өмнөговь.

«Наша краткосрочная цель — увеличить ежедневные поставки до 750 литров в день при поддержке как наших собственных ферм, так и стратегических партнеров. В течение следующих 3 лет мы стремимся достичь 4000 литров в день, расширив нашу собственную ферму для содержания 1000 дойных верблюдов и запустив три кооперативных фермы (каждая с 200 верблюдами). Партнеры по кооперативам будут управлять операциями, а мы будем оказывать инфраструктурную поддержку и закупать молоко по долгосрочным контрактам. Компания Solid Partners Group определила свою долгосрочную цель как вывод на мировой рынок продукции из монгольского верблюжьего молока и создание собственного монгольского бренда. », — сказал Цэнд-Аюуш Баянмөнх.

Компания Solid Partners Group LLC имеет все возможности для того, чтобы вывести монгольскую индустрию верблюжьего молока в новую эру, объединив традиции, здоровье, инновации и устойчивое развитие.

