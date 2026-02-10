В Фукуоке планируют построить выставочный комплекс на «руинах оборонительной инфраструктуры времен монгольского вторжения»

Фукуока: Возможно, будет построен выставочный комплекс, посвященный массивным оборонительным стенам против монгольских нашествий. Данная информация была передана MiddleAsianNews.

Мэр города Фукуока Соитиро Такасима объявил о своем намерении построить комплекс для сохранения и демонстрации остатков «форта обороны во время монгольского вторжения» на месте бывшего кампуса Хакодзаки Университета Кюсю.

«Мы хотели бы создать центр, где люди могли бы узнать о том, как создавались оборонительные форты во время монгольского вторжения и какую роль они сыграли», — сказал он.

По данным администрации города Фукуока, оборонительная крепость была построена на побережье залива Хаката по приказу сёгуната Камакура после войны Бунъэй, в ходе которой монгольская династия вторглась в город в 1274 году.

Мэр Такасима сказал: «Монгольские нашествия — событие огромного значения не только для Фукуоки, но и для всей японской истории. Как правительство, мы хотели бы создать объект, где люди могли бы узнать о роли укреплений, построенных во время монгольских нашествий».

Вдоль залива Хаката в городе Фукуока была построена «оборонительная стена против монгольского вторжения», состоявшая из сложенных камней в рамках подготовки к нападениям монгольской династии в период Камакура. Остатки этой стены были также обнаружены на месте бывшего кампуса Хакодзаки Университета Кюсю.

Хотя эти остатки обнаружены по всему городу Фукуока, до сих пор не существовало учреждения, позволяющего получить всесторонние знания об этом бастионе.

В 1274 и 1281 годах Монгольская империя и династия Корё на Корейском полуострове, находившемся под властью империи, предприняли попытку вторжения на Кюсю. После первой атаки японская сторона построила каменный вал вдоль 20-километрового участка побережья, готовясь к следующему вторжению. Одиннадцать участков оборонительной стены в городе объявлены национальными историческими памятниками.

Город рассматривает возможность создания крытого выставочного комплекса в районе Хакодзаки квартала Хигаси, провинция Фукуока. В этом районе когда-то располагался кампус Университета Кюсю, и во время его переезда в ходе раскопок, проведенных в 2016 году, были обнаружены каменные сооружения и другие остатки. Общая площадь района, составляющая около 5400 м2, объявлена ​​национальным историческим памятником.

Город планирует создать интерактивные экспонаты с использованием визуальных технологий и надеется, что посетители будущего объекта будут заинтересованы в изучении участков крепостных стен, отличных от участка Хакозаки.

