Монголия присоединилась к Форуму по геостратегическому взаимодействию в ресурсной сфере (FORGE)

Согласно информации, опубликованной MiddleAsianNews, Соединенные Штаты совместно со своими партнерами и союзниками поставили перед собой цель трансформировать мировой рынок критически важных минералов и редкоземельных элементов.

США созвали встречу с представителями 54 стран и Европейской комиссии, предприняв самый смелый на сегодняшний день шаг по преобразованию мирового рынка критически важных минералов, включая редкоземельные элементы.

Госсекретарь Марко Рубио в сопровождении вице-президента Джей Ди Вэнса, министра финансов Скотта Бессента, министра внутренних дел Дуга Бургума, министра энергетики Криса Райта и торгового представителя США посла Джеймисона Грира принимал представителей 54 стран и Европейской комиссии, включая 43 министров иностранных дел и других ведомств, на Министерской встрече по критически важным полезным ископаемым 2026 года.

В конференции приняли участие делегации из следующих стран: Ангола, Аргентина, Армения, Австралия, Бахрейн, Бельгия, Боливия, Бразилия, Канада, Острова Кука, Чешская Республика, Демократическая Республика Конго, Доминиканская Республика, Эквадор, Эстония, Европейская комиссия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гвинея, Индия, Израиль, Италия, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Литва, Малайзия, Мексика, Монголия, Марокко, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Катар, Республика Корея, Румыния, Саудовская Аравия, Сьерра-Леоне, Сингапур, Швеция, Таиланд, Нидерланды, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство, Узбекистан и Замбия.

«Критически важные минералы и редкоземельные элементы необходимы для наших самых передовых технологий и будут приобретать все большее значение по мере того, как искусственный интеллект, робототехника, аккумуляторы и автономные устройства будут преобразовывать наши экономики. Сегодня этот рынок сильно сконцентрирован, что делает его инструментом политического принуждения и нарушения цепочки поставок, ставя под угрозу наши основные интересы. Мы будем создавать новые источники поставок, развивать безопасные и надежные транспортные и логистические сети и преобразовывать глобальный рынок в безопасный, диверсифицированный и устойчивый во всех отношениях», — заявил Госдеп США.

«На министерской конференции Соединенные Штаты и наши партнеры предприняли шаги для создания надежных и устойчивых цепочек поставок критически важных минералов. За один день Соединенные Штаты подписали новые двусторонние рамочные соглашения и меморандумы о взаимопонимании по критически важным минералам, объявили о возможностях государственного финансирования со стороны США для поддержки стратегических проектов в области минеральных ресурсов и отметили запуск Форума по геостратегическому взаимодействию в сфере ресурсов (FORGE). Эти усилия дополняются нашим сотрудничеством между Соединенными Штатами и девятью их партнерами по Pax Silica для обеспечения безопасности стратегических элементов глобальной цепочки поставок технологий».

Соединенные Штаты подписали одиннадцать новых двусторонних рамочных соглашений или меморандумов о взаимопонимании по критически важным минеральным ресурсам со странами, включая Аргентину, Острова Кука, Эквадор, Гвинею, Марокко, Парагвай, Перу, Филиппины, Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию и Узбекистан. За последние пять месяцев Соединенные Штаты подписали еще десять рамочных соглашений или меморандумов о взаимопонимании по критически важным минеральным ресурсам и завершили переговоры по таким соглашениям с семнадцатью другими странами. Соединенные Штаты демонстрируют беспрецедентное лидерство в дипломатии в отношении критически важных полезных ископаемых. Эти рамки закладывают основу для сотрудничества стран в решении проблем ценообразования, стимулировании развития, создании справедливых рынков, устранении пробелов в приоритетных цепочках поставок и расширении доступа к финансированию.

Рубио объявил о создании FORGE в качестве преемника Партнерства по обеспечению безопасности минеральных ресурсов (MSP). FORGE, председателем которого до июня будет Республика Корея, будет принимать смелые и решительные меры для решения текущих проблем на глобальном рынке критически важных минералов. Понимая преимущества совместной работы и опираясь на Соглашение о планировании поставок, партнеры FORGE будут сотрудничать на политическом и проектном уровнях для продвижения инициатив, направленных на укрепление диверсифицированных, устойчивых и надежных цепочек поставок критически важных минералов.

«Признавая, что правительства в одиночку не могут решить эту проблему, мы полны решимости на тесное партнерство с частным сектором, в том числе в рамках проекта Pax Silica, который будет играть ведущую роль посредством инвестиций в добычу, переработку и обогащение полезных ископаемых, конечное применение, а также переработку и повторную обработку. 3 февраля, за день до министерской встречи, мы собрали ведущих представителей частного сектора и представителей правительств со всего мира для обсуждения проблем в цепочках поставок и инвестиционных возможностей. В тот день заместитель госсекретаря Ландау присутствовал на подписании меморандума о взаимопонимании между компанией Glencore и поддерживаемым США консорциумом Orion Critical Mineral Consortium в связи с потенциальным приобретением активов в Демократической Республике Конго (ДРК). Этот меморандум о взаимопонимании отражает основные цели Соглашения о стратегическом партнерстве между США и ДРК, поощряя увеличение американских инвестиций в горнодобывающий сектор ДРК и содействуя безопасным, надежным и взаимовыгодным потокам меди и кобальта из ДРК в Соединенные Штаты. После министерской встречи 4 февраля заместитель госсекретаря Ландау и заместитель министра Хелберг созвали рабочую группу из лидеров горнодобывающей промышленности для продвижения приоритетных проектов в рамках нового сотрудничества с Соединенными Штатами и их партнерами», — говорится в заявлении.

Экспортно-импортный банк США (EXIM)

2 февраля президент Трамп объявил о проекте «Хранилище» (Project Vault), знаковой инициативе, возглавляемой председателем Экспортно-импортного банка США (EXIM), которая знаменует собой беспрецедентный шаг в промышленной политике США, создавая внутренний стратегический резерв для критически важных минералов. Совет директоров EXIM одобрил прямой кредит в размере до 10 миллиардов долларов для проекта «Хранилище», что более чем вдвое превышает крупнейшее финансирование в истории EXIM, призванное защитить отечественных производителей от шоков поставок, расширить производство и переработку критически важных сырьевых материалов в США и коренным образом укрепить американский сектор критически важных минералов.

В более широком смысле, за последний год EXIM выпустила письма о заинтересованности на сумму $14.8 млрд для проектов по добыче критически важных полезных ископаемых при администрации Трампа, в том числе, в последние месяцы, на сумму $455 млн для разработки и переработки редкоземельных элементов в Соединенных Штатах; $400 млн для добычи лития в Арканзасе; $350 млн для производства кобальта и никеля в Австралии; и $215 млн для добычи олова в Соединенном Королевстве и Австралии.

Портфель разрешенных сделок EXIM в сфере критически важных минералов включает:

$10 млрд – Проект Vault: Создание стратегического резерва критически важных минералов США для поддержки отечественных производителей и укрепления безопасности цепочки поставок

$1.3 млрд – Reko Diq (Пакистан): Производство меди и золота

$27.4 млн – 6K Additive (Пенсильвания): Титан, никель и порошки современных металлов

$23.5 млн – Amaero Advanced Materials (Теннесси): Переработка современных материалов и критически важных металлов

$15.9 млн – Empire State Mines (Нью-Йорк): Добыча и производство цинка

$11.1 млн – IperionX (Вирджиния): Переработка и производство титана.

Министерство энергетики также объявило о дополнительных возможностях финансирования и партнерства в 2025 году, в том числе:

$134 млн на конкурс заявок (NOFO) для создания демонстрационного центра по редкоземельным элементам, укрепляющего внутренние цепочки поставок редкоземельных элементов (NOFO, 1 декабря 2025 г.);

$355 млн на поддержку инициативы «Шахта будущего – полигон» для развития технологий добычи полезных ископаемых следующего поколения и пилотного проекта по извлечению критически важных минералов и материалов из побочных продуктов на отечественных промышленных предприятиях (NOFO, 14 ноября 2025 г.);

$50 млн на создание программы ускорения разработки критически важных минералов и материалов (NOI, 13 августа 2025 г.);

$500 млн на гранты по переработке материалов для батарей и производству и утилизации батарей (NOI, 13 августа 2025 г.);

$40 млн на надежную характеристику руды с помощью Keystone Sensing (ROCKS) (NOFO, 25 августа 2025 г.);

$20 млн на проект «Магнитное ускорение, генерирующее новые инновации и тактические результаты» (MAGNITO) (NOFO, 25 августа 2025 г.);

$6 млн на проект «Технология извлечения и передовой добычи критически важных материалов – галлия» (TRACE-Ga) (PIA, 15 сентября 2025 г.);

Министерство обороны

Ambler Metals, привлечено $35 млн акционерного капитала, октябрь 2025 г., Аляска;

Alcoa-Sojitz, привлечено $93 млн акционерного капитала, октябрь 2025 г., Западная Австралия, привлечено $170.3 млн акционерного капитала от иностранных и частных инвесторов;

Vulcan Elements, привлечено $620 млн заемных средств, ноябрь 2025 г., Северная Каролина, привлечено $550 млн акционерного капитала от частных инвесторов;

ReElement, привлечено $80 млн заемных средств, ноябрь 2025 г., Индиана, привлечено $200 млн акционерного капитала от частных инвесторов;

Korea Zinc, привлечено и профинансировано $1,25 млрд заемных средств, условно привлечено $2.4 млрд заемных средств в декабре 2025 г., Республика Корея и Теннесси, привлечено $2.4 млрд заемных средств от частных инвесторов;

Korea Zinc, финансирование в размере $150 млн, декабрь 2025 г., Республика Корея и Теннесси, привлекли $540 млн частных инвесторов;

Atalco, финансирование в размере $150 млн, декабрь 2025 г., Сент-Анн, Ямайка и Луизиана, привлекли $300 млн частных инвесторов.

Корпорация международного развития и финансирования США (DFC)

При администрации Трампа Корпорация международного развития и финансирования США инвестировала и изучает возможности заключения новых сделок по разведке полезных ископаемых на сумму более миллиарда долларов, а также укрепила цепочки поставок критически важных минералов для Соединенных Штатов и их союзников, включая:

Первоначальные инвестиции в размере $75 млн в критически важные минералы и стратегические сектора в Украине, что мобилизовало еще $75 млн государственного финансирования;

$600 млн в консорциум Orion Critical Minerals для инвестиций в критически важные минералы по всему миру, что мобилизовало еще $1.2 млрд государственного финансирования;

$565 млн на добычу тяжелых и легких редкоземельных элементов в Бразилии;

Письмо о намерениях, предусматривающее привлечение до $700 млн на финансирование разработки месторождений вольфрама в Казахстане;

Переговоры о создании совместного предприятия с африканской торговой компанией, которая обеспечила поставку 100 000 тонн меди в США и 50 000 тонн союзникам США, Саудовской Аравии и ОАЭ;

Стратегическое инвестиционное партнерство для изучения возможностей инвестиций в критически важные минеральные ресурсы с ведущими компаниями Персидского залива.

Офис торгового представителя США (USTR)

USTR объявил о Плане действий по критически важным минералам с Мексикой, который предусматривает разработку скоординированных торговых политик и механизмов для смягчения уязвимости цепочки поставок критически важных минералов.

Также сегодня USTR объявил о намерении США, Европейской комиссии и Японии разработать Планы действий по повышению устойчивости цепочки поставок критически важных минералов.

