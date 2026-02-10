Монгольский регион Шар-Цав войдет в список глобальных геопарков ЮНЕСКО

Глобальные геопарки ЮНЕСКО, расположенные во всех уголках мира, представляют собой уникальную модель, созданную на стыке многих факторов, включая естественную историю, культурное наследие человека, научные достижения, а также жизнь и обычаи местного населения. Об этом пишет MiddleAsianNews.

Эти территории представляют собой не только красивые и редкие геологические образования, но и служат природными лабораториями и музеями, раскрывающими историю происхождения и развития мира, его эволюцию и вмешательство человека. Они также превратились в интегрированную систему, которая поддерживает устойчивое местное развитие и гармонизирует отношения между природой и человеком.

Наш южный сосед, Китай, обладает самым большим в мире количеством геопарков, на их долю приходится 20% всех геопарков ЮНЕСКО. Например, геопарк Чжаньцзяцзе, входящий в состав ЮНЕСКО, известен во всем мире своими возвышающимися известняковыми столбами и величественными горами, которые, кажется, парят в тумане. Этот район также прославился благодаря съемкам знаменитого фильма «Аватар».

геопарк Чжаньцзяцзе

Геологические образования здесь сформировались в результате тектонических движений 300 миллионов лет назад и сегодня привлекают большой интерес туристов и исследователей. Этот великолепный объект, сочетающий в себе природную красоту, научную ценность, историю и культурное наследие, является одним из наиболее ярких примеров включенных в список ЮНЕСКО глобальных геопарков Китая.

По регионам, в Европе зарегистрировано 94 геопарка, в Азии и Тихоокеанском регионе — 104, в Латинской Америке — 9, в Северной Америке — 5 и в Африке — 6.

Впервые Монголия стремится попасть в список этих удивительных геопарков.

Шар-Цав, расположенный в сомоне Манлай, аймаке Өмнөговь, — уникальное место с редким наследием древней истории, где обнаружено более 13 600 окаменелостей динозавров, включая останки птицеподобного динозавра Авимимуса (Avimimus protentosus Kurzanov, 1981), сохранившиеся только в Монголии. В настоящее время регион готовится присоединиться к международной сети Global Geoparks.

Эта работа осуществляется совместно ЮНЕСКО и компанией Rio Tinto, и в рамках проекта, направленного на развитие устойчивого туризма в Монголии, а также на защиту и популяризацию ее ценного геологического наследия на международном уровне, ведется подготовка к включению региона Шар-Цав в Глобальную сеть геопарков.

Создание этого геопарка не только защитит геологическое и природное наследие, но и принесет множество положительных результатов, таких как улучшение условий жизни местных жителей и популяризация национальных ремесел, традиционных блюд и местных деликатесов во всем мире посредством туризма.

Создав геопарк, охватывающий регион Шар-Цав, Монголия присоединится к Глобальной сети геопарков и познакомит мир с историей, сохранившейся на земле Гоби на протяжении миллионов лет. Это замечательное начало, которое откроет новые возможности и принесет развитие в жизнь местных жителей, а также продемонстрирует сосуществование природы и человека.

Приближается момент создания первого в Монголии национального геопарка, который будет включен в список объектов ЮНЕСКО, на территории Южной Гоби, где когда-то стадами бродили динозавры.

