Монголия занимает одно из последних мест в Глобальном индексе организованной преступности 2025 года

В 2025 году индекс преступности в Монголии составил 52.1 балла, демонстрируя умеренный уровень, при этом показатель падает уже 3 года подряд. Страна считается достаточно безопасной для туристов, требуя соблюдения обычных мер предосторожности. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Монголия заняла 153-е место после Дании (148-е место), Латвии (149-е место), Литвы (149-е место) и Австралии (152-е место).

Северный сосед Монголии, Россия, заняла 22-е место в списке с высоким уровнем преступности, сохранив свою позицию среди стран со значительным присутствием организованной преступности. Индекс России оценивает высокий уровень криминальных рынков (торговля людьми, наркоторговля и киберпреступность) и слабую способность государства бороться с ними.

Южный сосед Сонголии, Китай, занял 45-е место. В 2025 году Китай продемонстрировал низкий уровень преступности: индекс преступности за год составил 24.0 пункта, снизившись до 23.1 к началу 2026 года, что свидетельствует о продолжении семилетней тенденции к снижению. Хотя общие данные по организованной преступности в 2025 году (GOCI) отмечают глобальный рост финпреступлений и контрабанды, Китай характеризуется высокой стабильностью и низким уровнем уличной преступности.

Глобальный индекс организованной преступности (GOCI) 2025 анализирует рост финансовых и киберпреступлений, синтетических наркотиков и контрабанды.

В 2026 году индекс преступности Монголии составил 50.3 баллов. В 2025 году его значение было равно 52.1. Индекс преступности, по странам в этой стране падает уже 3 года подряд. Об этом свиделствуют данные осindех.nеt. По его данным в Монголии с 2013 года этот показатель увеличился в 1.07 раза.

Основные факты (статистика за 2025-2026):

Индекс преступности (2025): 52.1 (умеренный уровень).

Индекс преступности (2026 - прог.): 50.3 (снижение продолжается).

Тенденция: За последние 3 года наблюдается снижение общего уровня преступности.

Контекст: В отличие от стран с высоким уровнем организованной преступности, таких как Венесуэла и Колумбия, Монголия характеризуется низкой интенсивностью преступных рынков.

Индекс преступности классифицируется следующим образом: очень низкий уровень преступности в городе: Ниже 20; Низкий: 20-40; Умеренный: 40-60; Высокий: 60-80; Очень высокий: выше 80.

