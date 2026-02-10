Постоянный представитель Монголии при ЮНЕСКО приняла президента ICOMOS Терезу Патрисио

слева: Тереза Патрисио и Нямхүү Уламбаяр

CentralAsia (MNG) - 9 февраля 2026 года Нямхүү Уламбаяр, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии во Французской Республике и Постоянный представитель при ЮНЕСКО, приняла президента Международного совета по памятникам и достопримечательностям (ICOMOS) Терезу Патрисио и генерального директора Селин Ногес-Вебер. Об этом было объявлено на странице посольства Монголии в Париже в Facebook.

Международный совет по памятникам и достопримечательностям (ICOMOS) — это организация, которая занимается сохранением и защитой мирового культурного наследия и памятников, а также проводит исследования в этой области и разрабатывает стандарты и политику. Кроме того, организация имеет консультативный статус при Центре всемирного наследия ЮНЕСКО, который оценивает объекты культурного наследия, номинированные на включение в список всемирного наследия, и предоставляет профессиональные консультации по вопросам сохранения зарегистрированных объектов наследия.

В начале встречи генеральный директор Селин Ногес-Вебер поздравила Монголию с первым избранием в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО и выразила удовлетворение сотрудничеством в рамках Конвенции о всемирном наследии.

Постоянный представитель г-жа Нямхүү подчеркнула, что Монголия, как член Комитета всемирного наследия, придерживается принципа научного подхода, основанного на фактических исследованиях и доказательствах, и активно участвует в сохранении уникального природного и культурного наследия мира.

Она также выразила готовность в равной степени прислушиваться к мнению государств-членов и внимательно изучать и сотрудничать с организациями, имеющими консультативный статус при Центре всемирного наследия.

