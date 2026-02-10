Программа «Здоровый монгол» поддерживается Японским обществом стоматологической антивозрастной медицины

слева: советник президента Бадамцэцэг Батмөнх и глава общества д-р Тору Мацуо

CentralAsia (MNG) -

В Монголии стартовал проект по продвижению гигиены полости рта и зубов, реализуемый в поддержку инициативы президента Монголии — программы «Здоровый монгол» — и Японского общества стоматологической антивозрастной медицины (日本アンチエイジング歯科医学会 — (Japan Society for Dental Anti-Aging：JSDA). Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В связи с визитом в Японию состоялась двусторонняя встреча с Японским обществом стоматологической антивозрастной медицины (JSDA) и монгольской делегацией во главе с послом Баярсайханом Банзрагчом в Японии и советником президента г-жой Бадамцэцэг Батмөнх.

Посол Б. Баярсайхан представил доклад о долгосрочной политике развития Монголии, развитии монгольского народа и политике в области здравоохранения. Он также подчеркнул, что в марте 2025 года представители общества встретились в рамках программы «Здоровый монгольский народ», инициированной президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, и обменялись мнениями о запуске проекта, который сейчас воплощается в жизнь.

Встреча была организована совместно Японским обществом стоматологической антивозрастной медицины, и в ней приняли участие стоматологи и гигиенисты во главе с президентом общества Тору Мацуо и доктором Энхсайханом Пүрэвжавом из Института Теннесси в США.

Обе стороны совместно реализуют проект по внедрению в Монголии передовых стоматологических технологий, научно обоснованных исследований, а также методов и ноу-хау в области омолаживающей стоматологической и оральной терапии из японского сектора здравоохранения.

В ходе встречи г-жа Бадамцэцэг Батмөнх, советник президента Монголии по вопросам здравоохранения и социальной политики, представила доклады о программе «Здоровый монгол» и «Проблемах здоровья монголов», а г-жа Цэцэгсайхан Батмөнх, руководитель отдела реализации политики в области общественного здравоохранения Министерства здравоохранения, представила доклады на тему «Текущее состояние здоровья зубов и полости рта у монголов и будущие вопросы, которые необходимо учитывать», а также ответила на вопросы участников.

Цэцэгсайхан Батмөнх

Члены Японского общества стоматологической антивозрастной медицины впервые приедут в Монголию в августе этого года и объявили о планах познакомиться с Монголией, узнать о состоянии здоровья зубов и полости рта у монголов на местах, а также организовать совместные встречи и мероприятия.

Глава общества Тору Мацуо подчеркнул, что подробная информация о государственной политике и решениях, принимаемых в секторе здравоохранения Монголии, а также о причинах и состоянии детских стоматологических и ротовых заболеваний, представленная на совместном совещании, станет важной информацией для будущего сотрудничества.

