В Казахстане с начала эпидсезона зарегистрировано более 3 тыс. случаев гриппа

CentralAsia (KZ) - С начала эпидемиологического сезона (с 1 сентября 2025 года) в Казахстане зарегистрировано 3 332 252 случая ОРВИ, что на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также выявлено 3 018 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, из них вирус гриппа A (H3N2) – 2 958 случаев, вирус гриппа A (H1N1) – 53 случая, вирус гриппа B – семь случаев. А привито от гриппа 2 272 739 человек, или составляет 11,13% населения, что соответствует рекомендациям ВОЗ.

В Минздраве заверили, что учебный процесс в организациях образования идет в штатном режиме: заболеваемость не превышает 20% от численности учеников в классе.

Вместе с тем в стране продолжается рост заболеваемости корью.

«Случаи зарегистрированы в 19 регионах страны, за исключением города Шымкент. Основная доля заболевших приходится на непривитое население – 80% случаев, при этом 58% детей не были вакцинированы вследствие отказа родителей», - сообщили в Минздраве, не приведя при этом новую статистику.

5 февраля сообщалось, что за первый месяц 2026 года в Казахстане зарегистрирован 1 951 случай кори. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Астане, Алматы, Жамбылской и Алматинской областях.

