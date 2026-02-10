экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В проекте новой Конституции Казахстана изменили пункт о русском языке

CentralAsia (KZ) -  В статье о государственном языке в проекте новой Конституции Казахстана решили изменить одно слово. Об этом 9 февраля сообщил зампредседателя Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов, передает Bes.media.

«В статье 9 было уточнено употребление слова «тең» (равный), которое заменено на «қатар» (наряду)», — сказал Нурмуханов на заседании Конституционной комиссии.

Статья 9 в опубликованном в конце января в проекте была посвящена «языковому вопросу». В ней, в частности, говорилось, что государственным языком в Казахстане является казахский. А в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Такая формулировка была полностью продублирована из действующей конституции, где вопрос языка оговаривается в седьмой статье. Теперь же ее решено изменить.

Конституционную реформу в Казахстане инициировал президент Касым-Жомарт Токаев. Содержание основного закона планируют обновить более, чем на 80%. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com