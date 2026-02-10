В проекте новой Конституции Казахстана изменили пункт о русском языке

CentralAsia (KZ) - В статье о государственном языке в проекте новой Конституции Казахстана решили изменить одно слово. Об этом 9 февраля сообщил зампредседателя Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов, передает Bes.media.

«В статье 9 было уточнено употребление слова «тең» (равный), которое заменено на «қатар» (наряду)», — сказал Нурмуханов на заседании Конституционной комиссии.

Статья 9 в опубликованном в конце января в проекте была посвящена «языковому вопросу». В ней, в частности, говорилось, что государственным языком в Казахстане является казахский. А в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Такая формулировка была полностью продублирована из действующей конституции, где вопрос языка оговаривается в седьмой статье. Теперь же ее решено изменить.

Конституционную реформу в Казахстане инициировал президент Касым-Жомарт Токаев. Содержание основного закона планируют обновить более, чем на 80%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения