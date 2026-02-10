Сообщения о карантине в детсадах Ташкента опровергли

CentralAsia (UZ) - Информация о введении карантина в некоторых детсадах Ташкента из-за инфекционных заболеваний не соответствуют действительности, заявило столичное управление Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Узбекистана.

Эпидемиологическая ситуация по опасным инфекционным заболеваниям, которые могли бы стать причиной объявления карантина и которые упоминаются в социальных сетях (корь, менингит, гепатит, туберкулёз и другие), в городе стабильная, отметили в ведомстве.

Ежегодно в зимний период наблюдается сезонное увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ. «По этой причине в образовательных учреждениях для защиты здоровья детей организуется утренний «фильтр» (сортировка), измерение температуры, временная изоляция детей с признаками болезней, а также даются рекомендации родителям. Именно эти процессы «фильтра» некоторые граждане ошибочно интерпретировали как введение карантина», — говорится в сообщении.

В управлении призвали граждан не доверять непроверенной информации и ориентироваться на официальные источники.