В Таджикистане уволили 125 сотрудников электрических сетей за нарушения в обеспечении населения электроэнергией

CentralAsia (TJ) - По результатам проверок в 2025 году 125 сотрудников электрических сетей были уволены и привлечены к уголовной ответственности за выявленные недостатки в обеспечении населения электроэнергией. Об этом журналистам сообщил представитель ОАО «Распределительные электрические сети» Джоми Умарзода.

«В 2025 году в отношении 125 сотрудников электроэнергетической отрасли правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела, и они были освобождены от занимаемых должностей. Также некоторые дела находятся на стадии расследования, и после его завершения будет предоставлена информация», — сказал Умарзода.

Между тем, в Агентстве государственного энергетического надзора при президенте РТ 4 февраля сообщили «Азия-Плюс», что в прошлом году 406 сотрудников органов энергоснабжения были оштрафованы на общую сумму 293 тысячи сомони за нарушения правил потребления электроэнергии. Из них 375 являются сотрудниками ОАО «Распределительные электрические сети», 12 — сотрудниками ОАО «Передающие электрические сети», 9 — сотрудниками компании «Барки точик» и 10 — сотрудниками «Памир Энерджи».

В ведомстве сообщили, что штрафы были наложены на основании статей 394 и 397 Кодекса об административных правонарушениях — за «несоблюдение правил использования энергетических ресурсов и правил эксплуатации электрического и теплового оборудования, приборов и устройств».

Ранее представитель этого Агентства сообщил «Азия-Плюс», что в 2025 году сотрудниками ОАО «Распределительные электрические сети» в общей сложности было приписано почти 321,5 млн кВт*ч электроэнергии, в результате чего государственному бюджету был нанесен ущерб в размере 106,4 млн сомони.

При этом в ведомстве не уточнили, сколько сотрудников электрических сетей допустили приписки и сколько человек были за это наказаны.

Агентство госэнергонадзора неоднократно сообщало о задержании сотрудников электрических сетей либо о возбуждении в отношении них уголовных дел за кражу электроэнергии. В частности, в январе текущего года было сообщено о двух случаях несанкционированного проведения линии электропередачи от подстанции к жилому дому двумя сотрудниками электрораспределительных сетей. В Агентстве сообщили, что за данное деяние оба были оштрафованы на сумму 2250 сомони.

«Охота» на расхитителей электроэнергии началась после того, как в прошлом году были ужесточены меры наказания за незаконное использование электроэнергии и уклонение от оплаты за неё.

Согласно Уголовному кодексу РТ, лица, нарушающие правила пользования электроэнергией и уклоняющиеся от ее оплаты, наказываются штрафом в размере от 27 тыс. до 90 тыс. сомони либо лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. Административные штрафы за кражу электроэнергии также были увеличены.

