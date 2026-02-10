Трамп пригрозил заблокировать открытие нового моста между США и Канадой

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать открытие нового автомобильного моста, соединяющего США и Канаду, до тех пор, пока Вашингтон не получит «полную компенсацию за все», что он дал своему северному соседу.

Международный мост Горди Хоу, названный в честь канадского хоккеиста и соединяющий канадскую провинцию Онтарио с американским штатом Мичиган, не будет открыт, пока Оттава «не будет относиться к США со справедливостью и уважением», заявил Трамп.

«Я не позволю открыть этот мост, пока Соединенные Штаты не получат полную компенсацию за все, что мы им дали, а также, что важно, пока Канада не начнет относиться к США со справедливостью и уважением, которых мы заслуживаем», - написал он в своей соцсети Truth Social.

Согласно информации на сайте проекта, мост финансируется канадским правительством, но будет находиться в совместной государственной собственности как Канады, так и штата Мичиган.

Не совсем ясно, как Трамп сможет заблокировать его открытие. В своем посте американский лидер написал, что некие переговоры «начнутся немедленно», не вдаваясь в подробности.

Ожидалось, что мост через реку Детройт будет открыт для движения после официальных испытаний и утверждений в начале 2026 года. Строительство началось в 2018 году, но проект был предметом споров между странами на протяжении более 10 лет, пишет «Би-би-си».

По оценкам Canadian Broadcasting Corporation, его строительство обошлось в 6,4 млрд канадских долларов (4,7 млрд долларов США).

В своем посте в Truth Social Трамп также заявил, что США должны владеть «по крайней мере половиной этого актива».

Согласно информации на сайте проекта, строительством моста занимается организация Windsor-Detroit Bridge Authority, полностью принадлежащая канадскому правительству.

«Им принадлежат как канадская, так и американская сторона, и, конечно же, они построили его практически без использования американских материалов. […] Теперь канадское правительство ожидает, что я как президент США разрешу им просто «воспользоваться Америкой»! Что получают Соединенные Штаты Америки — абсолютно ничего!» - написал Трамп.

Семья Морун — американские владельцы соседнего моста, соединяющего США с Канадой, — во время первого срока Трампа обратилась к нему с просьбой остановить строительство нового моста, утверждая, что это нарушает их исключительное право взимать плату за проезд.

В ответ Трамп и тогдашний премьер-министр Джастин Трюдо опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что новый мост является «жизненно важным экономическим связующим звеном» между странами.

В понедельник Трамп вспомнил недавние торговые споры между двумя странами, заявив, что «тарифы, которые Канада взимает с наших молочных продуктов, на протяжении многих лет были неприемлемыми».

Он также заявил, что торговое соглашение, которое канадский премьер Марк Карни хочет заключить с Китаем, «целиком поглотит Канаду».

«Первое, что сделает Китай, — это прекратит все хоккейные матчи в Канаде и навсегда ликвидирует Кубок Стэнли», — добавил Трамп.