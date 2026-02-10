экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Таджикистане ожидаются снег и дожди

CentralAsia (TJ) -  С 10 по 14 февраля в большинстве районов Таджикистана ожидаются осадки. В долинно-предгорных районах — преимущественно дождь, в горных районах — дождь со снегом, в высокогорных районах — снег, сообщает Агентство по гидрометеорологии республики.

Погода изменится в связи с прохождением западного циклона и атмосферных фронтальных разделов. На перевалах прогнозируется снег, временами сильный, усиление ветра до 15–20 м/с. На горных автомагистралях движение будет затруднено — возможны снежные заносы, ухудшение видимости.

С 11 по 14 февраля в отдельных долинно-предгорных и горных районах республиканского подчинения ожидаются сильные осадки.

12 февраля под влиянием западного антициклона прогнозируется понижение температуры воздуха на 2-3 градуса. В Душанбе в течение недели температура воздуха ожидается в пределах +11+15.

С 10 по 14 февраля на лавиноопасных участках автодороги Душанбе – Чанак (на 48–74 км, участке Майхура и Зидех Варзобского района), а также в горных районах республиканского подчинения и на западе Горно-Бадахшанской автономной области ожидается сход снежных лавин.

В связи с неблагоприятной погодой населению, в частности, водителям рекомендуется воздержаться от поездок в горные и лавиноопасные районы без крайней необходимости.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com