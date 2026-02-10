В Таджикистане ожидаются снег и дожди

CentralAsia (TJ) - С 10 по 14 февраля в большинстве районов Таджикистана ожидаются осадки. В долинно-предгорных районах — преимущественно дождь, в горных районах — дождь со снегом, в высокогорных районах — снег, сообщает Агентство по гидрометеорологии республики.

Погода изменится в связи с прохождением западного циклона и атмосферных фронтальных разделов. На перевалах прогнозируется снег, временами сильный, усиление ветра до 15–20 м/с. На горных автомагистралях движение будет затруднено — возможны снежные заносы, ухудшение видимости.

С 11 по 14 февраля в отдельных долинно-предгорных и горных районах республиканского подчинения ожидаются сильные осадки.

12 февраля под влиянием западного антициклона прогнозируется понижение температуры воздуха на 2-3 градуса. В Душанбе в течение недели температура воздуха ожидается в пределах +11+15.

С 10 по 14 февраля на лавиноопасных участках автодороги Душанбе – Чанак (на 48–74 км, участке Майхура и Зидех Варзобского района), а также в горных районах республиканского подчинения и на западе Горно-Бадахшанской автономной области ожидается сход снежных лавин.

В связи с неблагоприятной погодой населению, в частности, водителям рекомендуется воздержаться от поездок в горные и лавиноопасные районы без крайней необходимости.

