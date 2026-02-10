Сегодня в большинстве районов Монголии ожидается потепление

Согласно прогнозу погоды, с 8:00 до 20:00 10 февраля 2026 года в стране в основном облачно, без снега. В восточной части страны ветер северо-западный, в остальной части — западный, 4-9 метров в секунду.

В соответствии с метеопрогнозом, в районе озера Увс и Дархадской впадины, а также в верховьях реки Завхан и в долине реки Тэс температура составит от -21 до -26°C. В Монголо-Алтайских, Хубсугулских и Хангайских горах, а также в верховьях реки Заг-Байдраг, температура будет колебаться между -15 и -20°C. В Хэнтийских горах и долинах рек Орхон, Сэлэнгэ, Хараа, Хэрлэн и Халх ожидается температура от -10 до -15°C. В предгорьях Хангайского хребта и южной части Гоби температура достигнет 0–+5°C, и во восточной части региона Гоби, с низким уровнем снежного покрова на склонах -1–-6°C, а в других регионах – от -5 до -10°C.

Что касается Улан-Батора, здесь также будет переменная облачная погода, но без осадков. Ветер западный, 2-7 метров в секунду, а температура составит от -5 до -7°C.

На 5 часов утра в Улан-Баторе температура была зафиксирована на уровне -18°C, относительная влажность составила 77%, а атмосферное давление – 871 гектопаскалей. Ожидается, что в течение дня давление останется на стабильном уровне.

