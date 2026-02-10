Два военных самолета ВВС США приземлились в Туркменистане

CentralAsia (TM) - Военно-транспортные самолеты ВВС США C-17A Globemaster III и MC-130 Super Hercules совершили посадку в неизвестном районе Туркменистана. Об этом 9 февраля сообщил Telegram-канал «Свободный Иран» со ссылкой на платформу открытого мониторинга полетов FlightRadar24.

Точная точка посадки не раскрывается.

Отмечено, что особое внимание привлекает самолет MC-130 Super Hercules, который используется для:

• переброски сил спецназначения,

• скрытых и ночных операций,

• дозаправки и снабжения вертолетов в воздухе,

• выполнения нестандартных взлетов и посадок.

«Тот факт, что столица Туркменистана находится примерно в 800 км от Тегерана по суше и около 480 км по воздуху, придает этой посадке дополнительное стратегическое значение. На фоне текущей ситуации данный эпизод рассматривается как очередной сигнал расширения военного присутствия США вблизи Ирана», — пишут авторы канала.