США захватили танкер в Индийском океане

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы США перехватили нефтяной танкер Aquila II в Индийском океане. По данным Пентагона, судно нарушило морскую блокаду Венесуэлы. Об этом сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

«Министерство войны отслеживало это судно и охотилось за ним от Карибского моря до Индийского океана. Наши Вооруженные силы найдут вас по суше, воздуху или морю и отправят правосудие. У вас закончится топливо задолго до того, как вы оторветесь от нас»,— указано в сообщении Пентагона в соцсети Х.

Танкер Aquila II вышел из венесуэльских вод в начале января в составе флотилии судов, пишет Reuters. По данным венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA, он перевозил в Китай около 700 тыс. баррелей венесуэльской нефти. Судно находится под санкциями США, Канады, Великобритании и ЕС. В американские санкционные списки танкер был включен как часть российского «теневого флота» из-за связи с компанией Sunne Co Limited — владельцем нескольких судов, которые участвовали в перевозке нефти в обход потолка цен на нефть, введенного после военных действий в Украине.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде подсанкционных судов с нефтью из Венесуэлы. После этого США начали перехватывать все танкеры, идущие из Венесуэлы без государственной принадлежности и разрешения американской стороны. Вашингтон обвиняет Каракас в содействии ввозу наркотиков в США.