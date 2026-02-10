В России мигранты с доходом ниже прожиточного минимума не смогут получить рабочий патент

CentralAsia (CA) - В России трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент на работу, если их доход будет ниже прожиточного минимума. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одобренный правительственной комиссией законопроект.

Согласно поправкам, трудовые мигранты будут «обязаны содержать себя и членов своей семьи, проживающих на территории РФ и находящихся на их иждивении» не ниже уровня прожиточного минимума с учетом «регионального коэффициента». Это правило не будет применяться при первичном получении патента и в отношении работающих исключительно у физических лиц для личных нужд, отмечается в документе.

6 февраля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект об ужесточении правил медосвидетельствования для мигрантов. Согласно документу, иностранцы, прибывающие в Россию для работы, учебы и других целей на срок свыше 90 дней, должны будут пройти медицинское освидетельствование на ВИЧ и наркотики в первый месяц, а затем проходить эту процедуру ежегодно. Нарушителей будут штрафовать на 25–50 тыс. руб.