46 новых канатных дорог появится в горах Алматы

CentralAsia (KZ) -  Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов анонсировал новые планы по развитию туризма в алматинских горах. Kursiv LifeStyle рассказывает, что нового ждать туристам.

По словам Бектенова, в Алматинском горном кластере началась модернизация существующей инфраструктуры и подготовка к строительству новой. Речь идет о горнолыжном курорте Almaty Superski на Кок-Жайлау.

Сейчас в горах работают 17 канатных дорог протяженностью 54 км, а после расширения планируется добавить еще 46 канатных дорог протяженностью 221 км. Строительно-монтажные работы должны начаться весной 2026 года.

При этом премьер раскритиковал текущее состояние туристической отрасли. По его словам, в сфере по-прежнему нарушаются базовые требования безопасности и санитарные нормы.

