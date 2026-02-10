Казахстан намерен делиться спутниковым интернетом Starlink с соседними странами, включая Кыргызстан

CentralAsia (KZ) - Казахстан намерен обеспечить доступ к интернету для соседних государств за счет спутниковой инфраструктуры Starlink, размещенной на территории страны, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на расширенном заседании правительства, передает Власть.kz

«Данная цифровая инфраструктура позволит Казахстану усилить роль лидера в обеспечении региональной цифровой связанности. Через гейтвей-станции, которые Starlink построил на территории Казахстана, спутниковый интернет будет доступен для соседних стран. Например, трафик для Таджикистана пойдёт в текущем году. На очереди Монголия и Кыргызстан. По транскаспийской волоконно-оптической линии связи Узбекистан уже предлагает офтейк-контракты», - отметил он.

В то же время Мадиев сообщил, что 1 900 казахстанских сел получат доступ к оптоволокну в этом году, в следующем году таких сел будет более 90%. По словам министра, все республиканские дороги также будут обеспечены инфраструктурой этой связи в этом году, также интернет станет доступен на основных направлениях пассажирских перевозок КТЖ и на борту отечественного авиаперевозчика.

В октябре прошлого года министр сообщал, что к 2027 году в 20 городах областного и республиканского значения будет развернута сеть 5G с покрытием от 60% до 75%. К тому же времени планируется обеспечить 100%-ный охват населения интернетом, а скорость интернета превысит 100 мегабит в секунду. А оптические линии связи будут доведены до 90% сельских населенных пунктов.

Еще в 2023 году глава государства поручал правительству завершить полномасштабное внедрение сети 5G во всех областных центрах не до 2027 года, а до конца 2025 года.

