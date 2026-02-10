Токаев: Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления

CentralAsia (KZ) - Казахстан окончательно переходит от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

«Нормы, заложенные в проекте новой Конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана на основе концепции «Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство.

Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом», - сказал он.

Как отметил Токаев, предлагаемые реформы естественным образом продолжают этот процесс и вместе с политическими преобразованиями последних лет, включая изменение Конституции в 2022 году, ставят вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ государства.

По сути, речь идет о создании новой системы управления страной, пояснил Токаев. По его словам, новшества в Основном законе позволят перераспределить полномочия во власти, сделать систему сдержек и противовесов более сбалансированной, но главное — повысить эффективность и устойчивость всех политических институтов.

«В проекте новой Конституции принцип «не человек для государства, а государство для человека» обрел более осязаемые очертания. Это то, к чему мы последовательно идем с 2019 года», — сказал Токаев.

Проект новой конституции Казахстана опубликован 31 января. По нему планируется внести поправки в 77 из 101 действующей статьи. Ответственна за реализацию реформы специальная Конституционная комиссия. Орган состоит из 130 человек, его возглавляет председатель Конституционного суда.

Отправной точкой реформы стала инициатива Токаева о переходе к однопалатному парламенту, озвученная 8 сентября 2025 года в послании народу. Сейчас парламент Казахстана двухпалатный — в нем действуют сенат и мажилис.

