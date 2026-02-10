Рамазан в Таджикистане начнется 19 февраля

CentralAsia (TJ) - В этом году месяц Рамазан (Рамадан) в Таджикистане начинается 19 февраля, и жители страны будут соблюдать пост до 20 марта. Об этом «Азия-Плюс» сообщил пресс-секретарь Комитета по религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов при правительстве РТ Афшин Муким.

Он отметил, что согласно астрономическим расчетам начало месяца Рамазан в 2026 году по календарю выпадает на четверг, 19 февраля.

Он также добавил, что сегодня, 10 февраля, Совет улемов страны провел заседание, на котором, на основе заключения Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана (НАНТ), было принято соответствующее решение.

Согласно решению Совета улемов, в 2026 году сумма фитр-садака была уменьшена по сравнению с прошлым годом, однако сумма закята увеличилась.

Фитр-садака: в этом году каждый человек должен заплатить 7 сомони в качестве садакаи фитр, что на 1 сомони меньше, чем в 2025 году (8 сомони).

Нисаб закят: если человек имеет 64 тысячи сомони или больше, он должен заплатить 1600 сомони закята. В прошлом году сумма сбережений составляла 36,9 тысячи сомони, а закят был 880 сомони. Таким образом, сумма закята в 2026 году увеличились почти в два раза.

Фидяи савм: для тех, кто по уважительным причинам не постится, фидяи савм на 30 дней в 2026 году составляет 420 сомони (14 сомони за один день). В 2025 году эта сумма составляла 480 сомони (16 сомони за один день).

Комитет по религии сообщил, что изменения в суммах садакаи фитр, фидья и закята связаны с изменением цен на золото и пшеницу. Так, нисаб закят рассчитывается с учетом цен на золото, и так как в этом году цена золота возросла, нисаб закят также увеличился по сравнению с прошлым годом.

Фитр-садака рассчитывается с учетом цены на пшеницу, и так как в этом году пшеница в Таджикистане подешевела, фитр также был снижен по сравнению с прошлым годом. Фидя, аналогично, была снижена из-за удешевления пшеницы.

В Таджикистане, как и в других мусульманских странах, дата наступления Рамазана определяется с учетом лунного цикла, и именно Совет улемов вместе с Институтом астрофизики НАНТ устанавливает дату начала месяца.

Каждый год месяц Рамазан наступает на 10 дней раньше, чем в предыдущем году. В 2025 году Рамазан в Таджикистане начался 1 марта.

Рамазан — один из месяцев исламского лунного календаря. Мусульмане в этот месяц постятся и больше молятся. Рамазан завершается праздником Ид аль-Фитр, который является одним из двух главных праздников для мусульман.

