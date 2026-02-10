экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Макрон заявил, что администрация Трампа хочет разделения ЕС

CentralAsia (CA) -  Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе не стоит считать, что напряженность в отношениях между ЕС и США, возникшая в том числе из-за ситуации с Гренландией, спала. Он призвал европейских лидеров к проведению давно отложенных экономических реформ и укреплению глобального влияния блока. Об этом он рассказал в интервью Financial Times, The Economist и другим европейским изданиям.  

«Когда происходит явный акт агрессии, я считаю, что мы не должны склоняться или пытаться достичь урегулирования. Я думаю, что мы пробовали эту стратегию в течение нескольких месяцев. Она не работает», — сказал Макрон, отметив, что он «всегда уважителен и предсказуем» в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, «но не слаб». 

По его мнению, Европа теперь имеет дело с американской администрацией, которая «открыто антиевропейская», «проявляет презрение» к Евросоюзу и «желает его разделения». 

«На торговом фронте мы имеем дело с китайским цунами, а с американской стороны — с ежеминутной нестабильностью. Эти два кризиса являются глубоким потрясением — переломом для европейцев. Я хотел сказать, что, когда наступает некоторое облегчение после пика кризиса, вы не должны терять бдительность, думая, что все закончилось навсегда. Это неправда, потому что сейчас наблюдается постоянная нестабильность », — сказал Макрон. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com