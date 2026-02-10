Токаев похвалил Назарбаева за Конституцию

фото: DW

CentralAsia (KZ) - Конституционная реформа в Казахстане не перечеркивает значение действующего основного закона страны, а также заслуг первого президента Нурсултана Назарбаева. Об этом на расширенном заседании правительства заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Акорда.

«Никто не ставит задачу перечеркнуть значение действующей Конституции, которая сыграла огромную роль во всех достижениях нашей страны за прошедшие 30 лет. Большая заслуга в этом принадлежит первому президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Тем не менее надо учесть, что она принималась, когда наша страна только вставала на ноги, и несет в себе отпечаток первых сложных лет становления нашей Независимости», — подчеркнул глава государства.

Токаев отметил, что в последние годы Казахстан пережил большие изменения, «которые оказали влияние на национальное самосознание, можно даже сказать, вызвали сильные потрясения». Он добавил, что принятием новой Конституции важно актуализировать цели, ценности и принципы Казахстана.

Расширенное заседание правительства под председательством президента проходит в раз год и стало уже традиционным форматом его работы с кабмином.

31 января в Казахстане был опубликован проект новой Конституции, который планируют вынести на референдум. Обсуждение этого документа ведется на заседаниях специально созданной комиссии. Новая Конституция предусматривает переход к однопалатному парламенту, введение поста вице-президента, реформу консультативно-совещательных органов и другие изменения. Действующая Конституция Казахстана была принята в 1995 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения