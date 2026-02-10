Число жертв снегопадов в Японии выросло до 46 человек

CentralAsia (CA) - Обильные снегопады на севере и северо-западе Японии привели к гибели 46 человек, число пострадавших выросло до 604, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Главного пожарного управления страны.

Выпадение осадков наблюдается на островах с 20 января, причем вчера снег впервые за много лет выпал и в Токио. Ранее сообщалось о 35 погибших и более 400 пострадавших.

Большинство погибших, по данным управления, пытались очистить от снега крыши своих домов или прилегающую территорию, и не удержались на ногах. Как сообщается, больше всего людей погибло в префектуре Ниигата — 17. Около трети пострадавших (193) получили тяжелые травмы.

По информации The Guardian, в 15 из 47 префектур Японии толщина снежного покрова местами достигала 2 м. В префектуре Аомори без энергоснабжения остались более 1700 домов, были отменены железнодорожные и авиарейсы, прервано автобусное сообщение. Снег затрудняет работы спецслужб, в том числе «скорой помощи». Власти Японии предупреждают, что повышение температуры может спровоцировать новую волну несчастных случаев при таянии снегов.