92-летний Раднаа и и ветераны 55+ женской баскетбольной команды Монголии завоевали золотые медали в Абу-Даби. Фото

CentralAsia (MNG) -

Более 25 000 спортсменов и спортсменок из 92 стран в возрасте 30 лет и старше борются за победу в 38 видах спорта , в том числе в 13 видах спорта для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Открытые игры мастеров Абу-Даби 2026 продолжаются под руководством Организационного комитета Открытых игр мастеров Абу-Даби 2026, проводимых под патронажем Его Высочества шейха Тейаба бин Мохаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна, заместителя председателя Президентского суда по вопросам развития и мучеников. Десятидневное мероприятие знаменует собой важный этап в подготовке к одному из крупнейших международных мультиспортивных мероприятий, когда-либо проводившихся на Ближнем Востоке, которое запланировано на 6-15 февраля 2026 года.

Группа жителей Монголии, которые учились вместе еще в 1989 году, поддерживают давнюю традицию сохранения дружбы посредством спорта.

Группа из более чем 40 бывших одноклассников отправилась в Абу-Даби, чтобы впервые принять участие в Играх, соревнуясь в баскетболе и волейболе.

Вторая женская баскетбольная команда завоевала золотую медаль. Тем временем 92-летний Раднаа Церен выиграл золото в беге на 100 метров, соревнуясь вместе со своими «младшими братьями» в возрастной категории старше 80 лет, и завоевал серебряную медаль, заняв второе место.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения