Монгольская лошадь: небольшая, выносливая порода с богатой историей.

«Монгольская лошадь, родом с Монгольского плато, является одной из старейших пород лошадей в мире. Средняя высота монгольской лошади в холке составляет от 120 до 135 сантиметров, а вес — от 267 до 370 килограммов», — пишет автор MiddleAsianNews.

Несмотря на небольшой рост, это животное крепкое, удивительно выносливое и хорошо адаптируется к суровому климату и условиям длительного выращивания.

Благодаря своей скорости и выносливости, монгольская лошадь была незаменимым средством передвижения и исторически ценным военным животным. Монгольская лошадь сыграла незаменимую роль в создании могущественной Монгольской империи Чингисханом.

Монгольские скачки — любимый традиционный вид спорта среди монголов. Это не только соревнование, но и средство сохранения культурного наследия. Во время скачек всадники демонстрируют исключительное мастерство верховой езды и глубокую связь со своими лошадьми.

Однако, согласно предварительным отчетам и данным переписи населения за 2025-2026 годы, популяция монгольских лошадей в Монголии насчитывает приблизительно 5 миллионов особей. Для защиты и сохранения этой древней породы страна предприняла различные меры, включая создание природоохранных зон и содействие совершенствованию методов разведения монгольских лошадей.

Эта цифра указывает на то, что поголовье лошадей по-прежнему значительно превышает численность населения страны, которая оценивается примерно в 3.6 миллиона человек. Это свидетельствует о том, что в Монголии одна из самых высоких концентраций лошадей на душу населения в мире. Животноводство остается центральной и растущей частью монгольской экономики и культуры.

Монголы ежедневно используют лошадей для выпаса скота, транспортировки и производства айрага (ферментированного кобыльего молока).

Несмотря на колебания численности других видов скота, поголовье лошадей оставалось стабильным и в последние годы немного увеличилось.

В Монголии с 11 по 13 июля 2026 года будет отмечаться Всемирный день лошади. Фестиваль призван популяризировать монгольские традиции и культурное наследие на международном уровне, способствовать развитию туризма и продемонстрировать культурное наследие монгольской лошади.

