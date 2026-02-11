Монгольская лошадь: небольшая, выносливая порода с богатой историей. Фото

- Монголия, анализ и комментарии
- 4:05, 11 февраля 2026
- Просмотров: 218
CentralAsia (MNG) -
«Монгольская лошадь, родом с Монгольского плато, является одной из старейших пород лошадей в мире. Средняя высота монгольской лошади в холке составляет от 120 до 135 сантиметров, а вес — от 267 до 370 килограммов», — пишет автор MiddleAsianNews.
Несмотря на небольшой рост, это животное крепкое, удивительно выносливое и хорошо адаптируется к суровому климату и условиям длительного выращивания.
Благодаря своей скорости и выносливости, монгольская лошадь была незаменимым средством передвижения и исторически ценным военным животным. Монгольская лошадь сыграла незаменимую роль в создании могущественной Монгольской империи Чингисханом.
Монгольские скачки — любимый традиционный вид спорта среди монголов. Это не только соревнование, но и средство сохранения культурного наследия. Во время скачек всадники демонстрируют исключительное мастерство верховой езды и глубокую связь со своими лошадьми.
Однако, согласно предварительным отчетам и данным переписи населения за 2025-2026 годы, популяция монгольских лошадей в Монголии насчитывает приблизительно 5 миллионов особей. Для защиты и сохранения этой древней породы страна предприняла различные меры, включая создание природоохранных зон и содействие совершенствованию методов разведения монгольских лошадей.
Эта цифра указывает на то, что поголовье лошадей по-прежнему значительно превышает численность населения страны, которая оценивается примерно в 3.6 миллиона человек. Это свидетельствует о том, что в Монголии одна из самых высоких концентраций лошадей на душу населения в мире. Животноводство остается центральной и растущей частью монгольской экономики и культуры.
Монголы ежедневно используют лошадей для выпаса скота, транспортировки и производства айрага (ферментированного кобыльего молока).
Несмотря на колебания численности других видов скота, поголовье лошадей оставалось стабильным и в последние годы немного увеличилось.
В Монголии с 11 по 13 июля 2026 года будет отмечаться Всемирный день лошади. Фестиваль призван популяризировать монгольские традиции и культурное наследие на международном уровне, способствовать развитию туризма и продемонстрировать культурное наследие монгольской лошади.