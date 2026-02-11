Американцы помогли монголам оцифровать более 9900 редких рукописей в Национальной библиотеке

CentralAsia (MNG) -

В рамках семилетнего соглашения о сотрудничестве между Национальной библиотекой Монголии (НБМ) и американской неправительственной организацией Asian Legacy Library (ALL) завершилась реализация проекта «Каталогизация и оцифровка текстов на тибетском языке» в Национальной библиотеке. Об этом информирует MiddleAsianNews.

В рамках проекта, проводившегося с 2018 по 2025 год, было зарегистрировано в общей сложности 11 359 рукописей, и в каталог было добавлено 199 986 записей. Из них 9 930 рукописей, содержащих 3 026 668 страниц, были оцифрованы.

Благодаря регистрации и оцифровке значительной части редких и ценных рукописей, хранящихся в Национальной библиотеке Монголии, проект улучшил их сохранность и защиту, а также повысил доступность для исследователей.

Проект цифровой консервации Национальной библиотеки Монголии направлен на цифровую консервацию тибетской коллекции НБМ, насчитывающей более 40 000 рукописей и гравюр на дереве. Эта инициатива, запущенная в 2018 году, обеспечивает защиту этих уязвимых текстов посредством цифровой каталогизации, сканирования и архивирования, предотвращая их порчу или утрату. ALL оказывает техническую поддержку, проводит обучение и предоставляет финансирование для реализации проекта, а также обеспечивает безопасное хранение и открытый доступ через свою цифровую библиотеку и в сотрудничестве с Буддийским цифровым ресурсным центром (BDRC). Укрепляя потенциал НБМ в области долгосрочной цифровой консервации, эта инициатива обеспечивает сохранение культурного наследия Монголии для будущих поколений, делая его доступным как на местном, так и на глобальном уровне.

История

Национальная библиотека Монголии (НБМ), основанная в 1921 году, является важнейшим учреждением по сохранению культурного и интеллектуального наследия Монголии. Тибетская коллекция НБМ насчитывает более 40 000 томов рукописей и гравюр на дереве, что делает ее важнейшим хранилищем для изучения монгольского буддизма, а также культурного и философского наследия Монголии.

Начиная с XIII века, этот корпус произведений хранился в частных библиотеках, домах и небольших учреждениях, формируя стабильную культурную основу по всей стране, прежде чем был объединен в рамках НБМ. Сегодня НБМ является важнейшим хранилищем этих материалов. В 2018 году ALL и НБМ инициировали рамочное соглашение о партнерстве, что сделало возможным сохранение и глобальный доступ к этому культурному наследию.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения