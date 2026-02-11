Спикер парламента Монголии поздравил премьер-министра Такаичи Санаэ

Председатель парламента Монголии Учрал Ням-Осор поздравил премьер-министра Такаичи Санаэ с убедительной победой на всеобщих выборах в Японии, на ее странице в социальных сетях, @takaichi_sanae X page. Эта информация была опубликована изданием MiddleAsianNews.

Премьер-министра Такаичи Санаэ также поздравили мировые лидеры Владимир Зеленский, Марк Карни, Чжэ-мён Ли, Анвар Ибрагим, Лоуренс Вонг, Джорджия Мелони, Нарендра Моди и другие.

Тем временем Учрал находится с официальным визитом в Российской Федерации.

Он написал: «Искренние поздравления премьер-министру Такаичи Санаэ (@takaichi_sanae) с исторической победой, одержанной вчера ее партией и коалицией. Этот замечательный мандат отражает доверие японского народа и открывает новую главу возможностей.

Я с нетерпением жду углубления партнерства между нашими странами и продвижения нашего общего видения мира, процветания и регионального сотрудничества.

Что касается меня лично, я глубоко ценю дух дружбы и взаимного уважения, который издавна определял отношения между Монголией и Японией.

Наши страны объединены узами, основанными на искренности, демократических ценностях и приверженности миру и развитию.

Как председатель правящей Монгольской народной партии, я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с премьер-министром г-жой Такаичи для дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства и расширения связей между людьми, которые делают наши отношения поистине особенными.

Учрал Ням-Осор

Спикер Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии и председатель Монгольской народной партии».

