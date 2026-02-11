Монгольские велосипедисты завоевали золото, бронзу в Аль-Кассиме, Саудовская Аравия. Фото

слева: Висут Касияпхат, Шинэбаяр Дангаасүрэн и Түмэндэмбэрэл Сүрэнхорлоо

CentralAsia (MNG) -

Монгольские велосипедисты продолжают серию медалей на чемпионате Азии по шоссейному велоспорту. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

На проходящем в настоящее время в Аль-Кассиме, Саудовская Аравия, чемпионате Азии по шоссейному велоспорту монгольские велосипедисты продолжают демонстрировать уверенную игру, завоевывая медали, после успеха на старте, достигнутого международным мастером Тэмүүлэном Хадбаатаром. Напомним, Тэмүүлэн Хадбаатар, представляющий Монголию, стал обладателем серебряной медали в индивидуальной гонке на 24.6 км среди юниоров до 23 лет, финишировав с результатом 30 минут 22.88 секунды. Это достижение стало первым медальным успехом для Монголии на чемпионате Азии по шоссейному велоспорту.

В категории ветеранов среди мужчин (55–59 лет) международный мастер Шинэбаяр Дангаасүрэн завоевал золото в забеге на 20 км, исполнив на пьедестале почета национальный гимн Монголии, а Түмэндэмбэрэл Сүрэнхорлоо получил бронзу. Серебряную медаль завоевал Висут Касияпхат из Таиланда.

слева: Ринат Батыршин, Анхбаяр Гүрдорж и Зайнул Касымджанов

В возрастной группе 65–69 лет среди мужчин Анхбаяр Гүрдорж также завоевал золотую медаль. Зайнул Касымджанов из Казахстана и Ринат Батыршин из Таджикистана завоевали серебро и бронзу соответственно.

Энх-Од Даржаа занял 4-е место В возрастной группе 60–64 лет.

Эрдэнэтуяа Доржчимэд

слева: Зайнаб Ризван, Ольга Забелинская и Эрдэнэтуяа Доржчимэд

В индивидуальной гонке на время среди женщин на дистанции 15.8 км Эрдэнэтуяа Доржчимэд завоевала бронзовую медаль в возрастной категории 45–49 лет. Золотую медаль завоевала Ольга Забелинская из Узбекистана, а бронзу – Зайнаб Ризван из Пакистана.

Благодаря этому результату Шинэбаяр стал двукратным чемпионом Азии, а Анхбаяр завоевал свою восьмую медаль на чемпионатах Азии в карьере — все золотые. Түмэндэмбэрэл теперь имеет в своем активе три медали чемпионата Азии, а Эрдэнэтуяа стала двукратной медалисткой.

Монголию представляют 23 спортсмена, которые будут соревноваться в семи возрастных категориях на чемпионате Азии по шоссейному велоспорту 2026 года. Соревнования завершатся 13 февраля.

