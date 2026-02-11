Кризис в Монголии — это возможность для трансформации её системы

В данной статье резко критикуется коррупция в правящей Монгольской народной партии и причины ее разложения и коррупции. Автор наглядно показывает, насколько погрязла в коррупции правящая партия.

В течение последнего года Монголия переживает политический кризис, в котором парламент и президент находятся в ожесточенном конфликте. Этот кризис является симптомом того, что государство и экономическая модель лишают население страны возможности пользоваться плодами ее минеральных богатств.

На бумаге монгольское государство становится богаче, демонстрируя рекордный экспорт, рост бюджетных поступлений и достойные темпы экономического роста. Однако в повседневной жизни этого ощущения нет. Спустя шесть лет после зимних протестов, объединивших недовольство загрязнением воздуха и коррупцией в единую историю о доверии или его отсутствии, эта история только загустела.

С тех пор в Монголии возмущение по поводу хищения государственных ресурсов переросло в открытый конституционный кризис. В октябре прошлого года парламент проголосовал за отстранение премьер-министра Занданшатара Гомбожава от должности всего через четыре месяца после начала его пребывания в должности.

Три дня спустя президент наложил вето на увольнение по конституционным основаниям. Конституционный суд Монголии «Цэц» признал законным вето президента, постановив, что парламентское решение Великого Госдураственного Хурала (ВГХ) об отставке премьер-министра нарушает ряд процессуальных и конституционных принципов.

Если западные СМИ замечают что-либо подобное, они, как правило, выбирают наиболее простой и понятный способ подачи информации. В начале 2025 года британская газета Times опубликовала восторженную статью о «связанном с Путиным» президенте, который якобы организовал своего рода переворот против получившего образование в США премьер-министра-реформатора Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая. В этой статье не было сути дела.

Сами монголы не воспринимали кризис таким образом. Они наблюдали, как дорожают продукты питания, топливо и арендная плата, в то время как политики хвастались импортными внедорожниками и часами известных брендов. Они наблюдали за «антикоррупционными» слушаниями, которые, казалось, всегда заканчивались в шаге от того, чтобы дойти до тех, кто разрабатывал эти схемы.

Если и был переворот, то он не произошел за одну ночь в Улан-Баторе. Это был гораздо более медленный процесс захвата власти, организованный с помощью угольных контрактов, логистических очередей и парламентских списков.

От партийно-государственной системы к финансовой пирамиде

В теории Монголия — парламентская демократия с демократической конституцией, разделением властей и институтами, которые кажутся очень знакомыми любому, кто вырос на либеральных учебниках: парламент, президент, кабинет министров, антикоррупционное ведомство, независимый центральный банк. На практике политика превратилась в то, что многие сейчас называют «нам-төр»: гибрид партии и государства, где правящая партия (MНП) контролирует большинство рычагов власти.

Попадание в партийный список или в ключевое министерство воспринимается — и на данном этапе это довольно открыто — как своего рода «хөрөнгө оруулалт», инвестиция.

Вы финансируете кампанию, доказываете свою лояльность, «носите сумку» («цүнх барих») лидеру фракции. Взамен вы получаете доступ к закупкам, лицензиям, назначениям, долю в мегапроекте. Официальные правила по-прежнему существуют: законодательство о государственной службе, бюджетное законодательство, процедуры закупок. Но рядом с ними висит неписаный кодекс фракционных обязательств и закулисных сделок.

Именно поэтому многие монголы перестали использовать слово «коррупция» в узком смысле. Коррупция свидетельствует об отклонении от в целом здоровой системы. Вместо этого они видят систему, где организующим принципом является получение ренты, а патрон-клиентские сети проникают в бюрократию и политические партии, одновременно фрагментируя и подрывая формальную власть.

Более чистые цены, более выгодные предложения

Нигде это не проявляется так ярко, как в отношении угля и связанных с ним соглашений о закупке продукции. В типичном договоре купли-продажи покупатель обязуется приобрести определенное количество будущего продукта (в данном случае угля) до его производства. Эти контракты чрезвычайно привлекательны для богатых ресурсами развивающихся стран, таких как Монголия, поскольку гарантируют стабильный поток доходов.

Однако недавние разоблачения показывают, что миллионы тонн угля были проданы китайским компаниям в рамках подобных соглашений. Это были непрозрачные сделки, в основном заключенные с компанией Erdenes Tavan Tolgoi (ETT) и подписанные с узким кругом торговых и логистических фирм. ETT — это государственное предприятие, управляющее угольным месторождением Таван Толгой, одним из крупнейших в мире. Оно вносит ключевой вклад в экономику страны благодаря своей деятельности в горнодобывающей промышленности, экспорте и инфраструктурных проектах.

После массовых протестов зимой 2022 года, вызванных тем, что люди называли «кражей угля», правительство попыталось продемонстрировать, что оно наводит порядок в этом секторе. Решение казалось достаточно простым: направлять экспорт через открытую аукционную платформу на Монгольской фондовой бирже (MSE) и позволить рынку устанавливать прозрачные цены.

В какой-то степени это сработало. Цены на бирже приблизились к тем, которые китайские покупатели фактически платят на границе. Был принят новый закон о бирже горнодобывающей продукции. Чиновники с гордостью представили это как шаг вперед в обеспечении прозрачности.

Однако, если копнуть глубже, большая часть угля никогда не попадает на этот рынок. По словам Золжаргала, члена монгольского парламента, примерно четыре пятых угля по-прежнему вывозится из страны по долгосрочным контрактам на поставку.

На ориентированных на прозрачность аукционах на MSE в основном поступают остатки низкосортного угля с непредсказуемыми объемами. Общественность видит цену, но настоящая выгода происходит вне поля зрения.

Агрегатор как коммутатор

Договоры на поставку продукции, особенно те, которые связаны с инфраструктурой или предоплатой, помогают сохранить стратегическую свободу действий. В центре многих из этих соглашений находится компания Bodi International. Если взглянуть на большой пакет контрактов, связанных с Bodi International и ETT, который недавно был обнародован, картина начинает проясняться.

Многие политики и эксперты утверждают, что сделки через агрегаторы, такие как Bodi, позволили продавать уголь по заниженным ценам, при этом посредники получали часть прибыли от транспортировки и перепродажи. Некоторые контракты включают опции конвертации долга в долю в капитале.

Если государство или государственное предприятие не сможет в полном объеме поставить уголь в будущем, кредитор может обменять невыплаченную сумму на акции проектной компании или инфраструктурного объекта. Это позволяет покупателю (потребителю) получить долю в инфраструктурных проектах, фактически обеспечивая залогом активы государства.

Другие государственные предприятия и связанные с ними клиентелистские сети конкурируют за экспорт как можно большего количества угля. Эта тенденция достигла своего апогея, когда одна фракция начала лоббировать строительство железной дороги, а другая — пограничного порта. Это нисходящая спираль, которая замораживает стоимость.

Если к этому добавить бартерное финансирование инфраструктурных проектов, оплачиваемое углем, мы начнем видеть основные контуры «кражи угля» или «угольной мафии».

Клиентелизм как инфраструктурная сила

Во время пандемии COVID-19 экспорт резко сократился, и разница между отправкой груза в первую очередь и ожиданием в течение двух недель означала реальную выгоду в плане денежных средств и рычагов влияния. Приоритетность доставки, применяемая компанией ETT, фактически предоставила лидерам фракций и клиентелистским сетям рычаги влияния на логистическую очередь.

Самым сложным способом обмена валюты было определение того, какая тонна груза пройдет через какие пограничные пункты и когда. Сообщения подтверждают, что пограничные таможенники, военные чиновники и провинциальные администраторы взимали плату за свои услуги или оказывали предпочтение своим приближенным. Грузоперевозочные компании, связанные с политической элитой, процветали, в то время как обычным водителям грузовиков и предприятиям приходилось ждать, пока их транспортные средства будут стоять в пробке.

Социологи, такие как Майкл Манн, говорят об инфраструктурной мощи — способности государства «вторгаться» на территорию и в повседневную жизнь посредством дорог, железных дорог и электричества. В Монголии эта власть была разделена и сдана в аренду, или, другими словами, захвачена.

Железнодорожная линия или пограничный пункт, такой как Гашуунсухайт, становятся не просто объектом коммунальной инфраструктуры, но и козырем в переговорах. Разворачивается борьба за власть: какая фракция получит выгодный участок под строительство, какая фирма получит приоритетный доступ или какой чиновник будет выдавать разрешения.

В таком положении вещей государство не исчезает, но распадается. Власть по-прежнему существует, раздробленная на фрагменты, которыми можно торговать.

Два бюджета, один теневой

Чтобы «добиться результатов», правительство Монголии осуществляет поставки через около сотни государственных предприятий, таких как ETT, которые обходят бюрократию. Контракты на поставку угля гарантируют будущие поставки в обмен на авансовый платеж. Инфраструктурные кредиты обеспечиваются не общими налоговыми поступлениями, а конкретными потоками экспортной выручки.

За рубежом существуют эскроу-счета, на которых хранятся экспортные поступления до того, как они будут переведены (или нет) в государственную казну. В странах-экспортерах нефти часто существуют двойные налоговые системы, характеризующиеся существенными искажениями между режимами налогообложения природных и неприродных ресурсов, и Монголия не является исключением из этого правила.

С точки зрения государственных финансов, это перераспределяет полномочия от бюджета, создавая параллельные фискальные структуры. Формальная структура выглядит нормальной, регламентированной и медленной, в то время как неформальная кажется гибкой, политизированной и в значительной степени не регламентированной.

Когда мировые цены резко растут, второй набор каналов становится очень заманчивым. Можно взять кредит под залог завтрашнего угля, чтобы покрыть сегодняшние политические нужды. Можно профинансировать строительство новой железной дороги или заняться «популистскими» денежными переводами непосредственно перед выборами, избегая при этом сложного и противоречивого бюджетного процесса.

Обещания долгосрочных доходов, закрепленные в контрактах на поставку продукции, могут заставить неподотчетные правительства упорствовать, обещая выгоды клиентелистским фракциям, расширяя государственный бюджет и фактически подкупая избирателей. Граждане чувствуют, что бюджет растет, но жизненно важные услуги по-прежнему не предоставляются.

Каждый новый скандал подтверждает печальное положение дел. Политологи называют это эрозией легитимности результатов деятельности, которая проистекает из способности государства решать коллективные проблемы. Граждане скажут, что государство больше не имеет никакого морального смысла.

Медленное насилие, а не внезапный крах

Здесь на помощь приходит идея медленного насилия. Концепция Роба Никсона относится к постепенному, часто незаметному вреду, который проявляется на протяжении многих лет и причиняется загрязнением окружающей среды, изменением климата и истощением ресурсов.

В Монголии угольная экономика привела именно к такому ущербу: пыль и дизельное топливо в приграничных городах, хрупкие экосистемы вокруг шахт и гибель людей от сжигания угля. Как отмечает Никсон, экологические катастрофы часто происходят в «временных масштабах, превышающих человеческое восприятие», что затрудняет объединение сообществ против рассредоточенных, долгосрочных угроз.

Насилие носит политический, эмоциональный и экологический характер. Государство обещает всеобщее образование, но набивает классы пятьюдесятью детьми, потому что школы находятся в последней очереди на повышение заработной платы. Антикоррупционные слушания транслируются по всей стране, но расследования, как правило, заходят в тупик, когда слишком сильно затрагивают ближайшее окружение.

Люди перестают верить в возможность справедливости задолго до того, как перестают голосовать. Что особенно важно, жертвами медленного насилия часто становятся бедные и маргинализированные люди, не имеющие влияния в коридорах власти Улан-Батора.

На местах граждане воспринимают это не как демократическую консолидацию, а как странный вид институционального манипулирования общественным мнением. Всё «реформируется», всё «укрепляется», но ничего толком не работает. Суть остаётся прежней: ослабление президентской власти здесь, укрепление премьер-министрской системы там, постоянное стремление к консолидации доминирующей партии и связанных с ней фракций.

Законы меняются, кабинеты министров переформировываются, появляются новые антикоррупционные органы, но основная схема остается той же. «Если бы завтра правосудие применялось последовательно, — шутят люди, — в политике никого бы не осталось».

Протесты как память о демократии

Несмотря на все это, люди не затихли. В 2019 году в Улан-Баторе прошли зимние протесты из-за удушающего смога и нескончаемых скандалов. В 2022 году молодые протестующие снова разбили лагерь, требуя ответов по поводу кражи угля. За последние два года новые демонстрации вспыхнули в связи с последними перестановками в правительстве, расточительными тратами политических кругов и кражей угля.

Критики отвергали эти протесты либо как результат манипуляций со стороны какой-либо конкурирующей фракции, либо как плод наивного идеализма молодых бездельников. Обе эти точки зрения упускают из виду основную функцию подобных протестов.

Каждый протест, даже если он терпит неудачу или приводит к смене руководства, служит своего рода демократической памятью. Это напоминает всем, что смысл существования государства заключается в предоставлении общественных благ и обеспечении элементарной справедливости. Это поддерживает надежду на то, что возможно нечто лучшее, и что институты могут быть инклюзивными, а не эксплуататорскими.

Элитные брокерские услуги в условиях глобальной неопределенности

В этих условиях политическая экономика Монголии функционирует посредством посредничества элиты. Это система, в которой лица, обладающие политической властью, выступают в качестве посредников между национальным богатством и мировыми рынками, получая прибыль на каждом этапе.

Подобные посреднические услуги не ограничиваются углем. В медном секторе монгольская шахта «Эрдэнэт» ранее была замешана в скандалах, когда торговые компании получали выгодные сделки по поставкам медного концентрата, что позволяло перенаправлять прибыль.

Даже на гигантском медно-золотом руднике Оюу-Толгой, принадлежащем компании Rio Tinto, возникли споры по поводу перерасхода средств, который, по мнению монгольских наблюдателей, принес выгоду подрядчикам, связанным с элитой. Во всех этих случаях государство ведет себя как брокерская контора, вместо того чтобы быть регулятором и акционером, обеспечивающим максимальную выгоду для общества.

Такое положение дел, безусловно, имеет серьезные последствия для демократии и развития в Монголии. На парламентских выборах в июне 2024 года оппозиция, используя в своих целях «недовольство коррупцией и состоянием экономики», добилась значительных успехов в законодательном органе. Явка избирателей оставалась высокой, достигнув почти 70 процентов, что свидетельствует о том, что монголы не стали апатичными. Очевидно, что избиратели связали воедино бесконтрольное однопартийное правление, коррупцию и подрыв демократической подотчетности.

Опустошение демократии

Все эти нити сходятся в тревожной тенденции, которую Питер Мейр обозначил более десяти лет назад: ослабление демократии. Это произошло не в результате полной отмены выборов, а путем постепенного размывания их сути.

Ситуация в Монголии наглядно демонстрирует, что происходит, когда модель развития экономики, богатой природными ресурсами, строится на добыче ресурсов без учета «инклюзивных» институтов. Однако, издалека, легко сказать, что Монголии просто нужно укрепить свои институты. Хотя интуитивно это звучит правильно, это не очень помогает. Более сложный вопрос всегда заключается в следующем: какие институты, в каком порядке и против кого их нужно укреплять?

Постоянное давление в пользу реформ будет эффективным только в том случае, если люди будут видеть реальные изменения. В этом и заключается жестокий парадокс медленного насилия: оно не только вредит легким, но и подрывает терпение. Год за годом скандалы без реальных последствий приучают людей ничего не ожидать.

В этом вакууме возникает множество проблем: теории заговора, националистические группы, политизация в интернете с помощью троллей и многое другое. Однако нынешний кризис создает для масс возможность заполнить образовавшийся вакуум и потребовать нового голоса. Удастся ли простым монголам успешно воспользоваться этой возможностью, определит путь страны к подлинной подотчетности и демократии.

автор: Санчир Жаргалсайхан — научный сотрудник Оксфордского университета.

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsiaNews

