В США состоялась XVIII ежегодная конференция по монголоведению

CentralAsia (MNG) - Посольство Монголии в Соединенных Штатах Америки и Монгольский культурный центр совместно организовали XVIII ежегодную конференцию по монголоведению, которая прошла в Смитсоновском музее естественной истории и Библиотеке Конгресса 6-7 февраля 2026 года.

Ежегодная встреча объединяет в общей сложности 30 ученых, исследователей и экспертов из Университета Монтаны, Колумбийского университета, Университета Пенсильвании, Университета штата Пенсильвания, Университета штата Северная Каролина, Колледжа Уильяма и Мэри, Университета штата Восточный Теннесси, Йельского университета, Американского центра монгольских исследований (ACMS), Национального музея Чингисхана, Монгольского государственного педагогического университета и Монгольского государственного университета искусств и культуры.

В своем вступительном слове посол Батбаяр Өлзийдэлгэр заявил, что монголоведение служит важным мостом для более точного и научно обоснованного представления Монголии и монгольского народа международному сообществу. Он выразил признательность за ценный вклад организаторов конференции, монгологов, работающих в университетах, и независимых исследователей монголоведения в популяризацию богатой истории, культурного наследия и традиций Монголии в Соединенных Штатах. Он также подчеркнул, что роль и участие монгологов, работающих в США, имеют решающее значение для развития монголоведения.

На конференции состоялись панельные дискуссии по таким темам, как «История Монголии», «Лингвистика», «Культура и искусство», «Археология» и «Общество». С основным докладом выступил известный монголовед, профессор Кристофер Этвуд из Пенсильванского университета, представивший работу под названием «Тайная история младшего брата монголов: походы Чингисхана, их запутанная судьба и значение», после чего состоялась дискуссия.

Участники также посетили Азиатский отдел Библиотеки Конгресса, где ознакомились с редкими книгами и произведениями, посвященными Монголии. По данным посольства Монголии в США, в конференции приняли участие около 100 человек.

