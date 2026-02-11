В Ванкувере открылись два магазина монгольского кашемира

CentralAsia (MNG) - В настоящее время в Ванкувере, Канада, работают два розничных магазина, продающих изделия из монгольского кашемира.

Магазин «Apricity Cashmere» открылся в 2024 году и предлагает свитера, шарфы, шапки и другие изделия из 100% кашемира под брендом Apricity, а также под известными монгольскими брендами, такими как «Gobi» и «Tооnot Cashmere».

Кроме того, в 2025 году в Ванкувере открылся магазин «GERDENE Cashmere», продающий изделия из 100% кашемира, произведенные под брендом GERDENE традиционными методами.

По данным посольства Монголии в Канаде, эти магазины вносят ценный вклад в популяризацию монгольских кашемировых изделий среди канадских потребителей, а также в продвижение их теплоты, мягкости, долговечности и отличительных качеств.

