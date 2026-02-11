В России усилили ограничения на работу Telegram

CentralAsia (CA) - Роскомнадзор замедляет соцсеть Telegram на территории России. Появившиеся ранее сообщения СМИ российское ведомство подтвердило во вторник, 10 февраля. «Ряд мессенджеров, в том числе Telegram» по-прежнему «не исполняет законодательство РФ», заявило российское ведомство.

Роскомнадзор пообещал продолжить последовательные ограничения, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Ранее о частичном ограничении работы Telegram сообщил РБК. По данным его источников, замедлять работу Telegram начинают с 10 февраля. Число жалоб на сбои в работе Telegram с 9 февраля продолжает расти, сейчас их стало более 11 тысяч, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Между тем с начала 2026 года Таганский районный суд Москвы зарегистрировал семь административных протоколов в отношении Telegram за отказ удалить запрещенный контент, указывает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Протоколы составлены по статье об отказе владельца удалить контент, призывающий к «экстремистской» деятельности либо материалы с порнографическими изображениями. Sotavision пишет о восьми протоколах в отношении Telegram, их рассмотрение начнется 11 февраля.

Основатель Telegram Павел Дуров назвал замедление мессенджера в России «ограничением свободы граждан». По его словам, россиянам начали ограничивать доступ к Telegram, чтобы заставить их «перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры».

«Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни, независимо от давления»,— написал Дуров.

В посте Павел Дуров упомянул пример Ирана: власти республики «под надуманными предлогами» пытались ограничить работу Telegram восемь лет назад. Они предлагали иранцам перейти на государственную альтернативу. Однако граждане страны продолжают пользоваться мессенджером и «обходить цензуру», утверждает Дуров.

С августа 2025 года в РФ заблокированы звонки через WhatsApp и Telegram. Роскомнадзор утверждает, что данные меры связаны с использованием мессенджеров террористами и мошенниками. В октябре Роскомнадзор сообщал, что начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp для противодействия мошенникам.