экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Старший сын Кадырова назначен куратором образовательной системы Чечни

CentralAsia (CA) -  Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 20-летнего сына Ахмата Кадырова куратором сферы образования в республике. Об этом Ахмат Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, отметив, что это направление является «одним из краеугольных камней развития».

В ходе рабочей встречи с министром образования и науки республики Хож-Бауди Дааевым Кадыров-младший заявил, что ключевыми приоритетами станут модернизация инфраструктуры, сокращение второй смены в школах, повышение качества образования и расширение федеральной поддержки.

С февраля 2024 года Ахмат Кадыров был министром Чечни по делам молодежи, до этого занимал пост первого замглавы министерства физической культуры и спорта. В мае того же года возглавил ведомство. В январе 2026 года Ахмата Кадырова назначили исполняющим обязанности вице-премьера Чечни.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com