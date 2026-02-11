Старший сын Кадырова назначен куратором образовательной системы Чечни

CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 20-летнего сына Ахмата Кадырова куратором сферы образования в республике. Об этом Ахмат Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, отметив, что это направление является «одним из краеугольных камней развития».

В ходе рабочей встречи с министром образования и науки республики Хож-Бауди Дааевым Кадыров-младший заявил, что ключевыми приоритетами станут модернизация инфраструктуры, сокращение второй смены в школах, повышение качества образования и расширение федеральной поддержки.

С февраля 2024 года Ахмат Кадыров был министром Чечни по делам молодежи, до этого занимал пост первого замглавы министерства физической культуры и спорта. В мае того же года возглавил ведомство. В январе 2026 года Ахмата Кадырова назначили исполняющим обязанности вице-премьера Чечни.