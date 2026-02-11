Трамп пригрозил Ирану очень «жесткими мерами» и еще одним авианосцем

CentralAsia (CA) - Президент CША Дональд Трамп не исключает отправку на Ближний Восток военных кораблей, готовых вступить в боевые действия, если переговоры Вашингтона с Ираном по ядерной программе провалятся. Об этом глава Белого дома заявил в интервью изданию Axios, опубликованном вечером во вторник, 10 февраля.

«Туда направляется армада, и, возможно, направится еще одна», - сказал Трамп, добавив, что он «думает над тем», чтобы направить в сторону Ирана вторую авианосную ударную группу военно-морских сил США.

В разговоре с Axios, американский президент отметил, что Соединенные Штаты стремятся в ближайшее время достичь соглашения с Ираном.

В противном случае Белый дом «будет вынужден прибегнуть к очень жестким мерам», предупредил он. При этом, по словам Трампа, Тегеран демонстрирует «большую гибкость», чем накануне 12-дневной военной эскалации между США, Израилем и Ираном летом 2025 года.

6 февраля в Омане начались непрямые переговоры между Ираном и США. Американская делегация, которую возглавил специальный посланник президента Стивен Уиткофф, потребовала от Тегерана уступок по нескольким направлениям, включая ядерную программу, ракетный арсенал страны и поддержка прокси-сил на Ближнем Востоке.

Иран, в свою очередь, настаивает, что готов возобновить обсуждение ядерной сделки в обмен на снятие санкций. После первого этапа переговоров стороны оценили их положительно, но подчеркнули, что между ними остаются разногласия.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, возглавивший иранскую делегацию, заявил, что страна продолжит обогащать уран в мирных целях и отказывается принимать политику «нулевого обогащения».

Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану военными мерами, если власти страны не согласятся перезаключить соглашение по ядерной программе 2015 года, фактически прекратившего действие в 2019 году. Весной 2025 года он объявил Тегерану ультиматум, дав «два месяца» на заключение новой сделки.

В июне 2025 года США нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана, поддержав начавшуюся в тот момент военную операцию Израиля против страны. Достоверных данных о масштабе последствий этих ударов нет, но Трамп заявлял, что ядерная программа Ирана была уничтожена.

С начала 2026 года США расширили военное присутствие на Ближнем Востоке. Трамп мотивировал такую меру жестоким подавлением антиправительственных протестов в Иране, в ходе которых только по официальным данным погибли почти три тысячи человек. В регион прибыл авианосец Abraham Lincoln, который ВМС США называют «крупнейшим боевым кораблем в мире».

Незадолго до начала переговоров в Омане США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран. Официальный Тегеран подчеркивает, что диалог между странами возможен только на равноправной основе, и призывает Трампа отказаться от угроз.