Астероиды размером с самолет пролетят рядом с Землей

CentralAsia (CA) - Ученые сообщили, что к Земле в самое ближайшее время приблизятся пять астероидов. Четыре из них размером с самолет, а один космический камень – с дом.

По данным NASA, 110-метровый астероид, получивший название 2026 BJ8, приблизится первым и пройдет мимо планеты — в 2 370 000 км 12 февраля. Затем еще три астероида пролетят мимо 12 февраля.

13 февраля приблизится к Земле на расстояние 1 520 000 км еще один крупный астероид получивший название 2026 CA1.

И последний самый крупный 180 метровый астероид 1999 AO10 пройдет мимо планеты в 2 490 000 км 14 февраля.

Отмечается, что астероиды не представляют опасности для землян.