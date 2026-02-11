Иран и Россия обвинили Starlink в нарушении международного права

CentralAsia (CA) - Представители России и Ирана на конференции Комитета ООН по мирному использованию космического пространства обвинили спутниковую сеть Starlink компании SpaceX Илона Маска в «нарушении международного права», заявив, что её деятельность «стирает границу между коммерческими и военными технологиями».

Как пишет Bloomberg, российская делегация указала на возможное нарушение Договора о космосе 1967 года, который обязывает учитывать интересы других участников космической деятельности. По мнению Москвы, крупная спутниковая сеть, управляемая частной структурой, «вряд ли соответствует интересам долгосрочной устойчивости космической деятельности и использования космического пространства». Россия потребовала провести международные переговоры, направленные на ограничение числа новых спутников и уточнение правил применения в военных целях коммерческих спутниковых частот.

Иранские представители добавили, что «незаконная эксплуатация» Starlink на территории страны нарушает её суверенитет. Тегеран считает, что «коммерческую спутниковую мега-группировку» используют в военных целях без санкции национальных властей. Ранее Иран поднимал этот вопрос в Международном союзе электросвязи, указывая на правила, запрещающие телекоммуникационные услуги, не санкционированные правительствами.

SpaceX управляет спутниковой группировкой Starlink, насчитывающей около 9600 аппаратов. Как отмечает Bloomberg, система активно применяется украинскими военными, которые противостоят РФ. Российские военные ранее также использовали Starlink, однако в начале февраля Илон Маск отключил терминалы спутниковой связи для вооружённых сил РФ.

В Иране использование Starlink официально запрещено, однако за последние годы в страну нелегально ввезли около 50 тысяч терминалов. Во время январских протестов участники демонстраций использовали сеть, когда власти ограничили доступ к интернету, подчёркивает агентство.